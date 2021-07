Rafa Mujica pone la firma a un buen entreno de la UD

Casi todo sucedió en los 10 minutos finales: el gol de Rafa Mujica que sirvió para que la UD Las Palmas ganara (1-0) al RCD Espanyol en el primero de los cuatro amistosos que disputará durante su concentración en Marbella; la primera parada de Raúl Fernández después de dos años y cuatro meses sin jugar, y que no sólo sirvió para evitar el empate sino también para que rompiera a llorar en el vestuario; o el arranque de orgullo de un descartado como Aridai, primero autor de la asistencia a Rafa Mujica y luego protagonista de una buena jugada personal que pudo haber supuesto la sentencia. Si hubiera sido un partido normal, de Liga, los amarillos habrían sumado tres puntos y lo demás habría caído en el olvido. Pero como no lo fue, hubo otras lecturas.

Por ejemplo, que Pepe Mel tiene en mente utilizar mucho el sistema 5-3-2, con tres centrales, para apuntalar la defensa y soltar unos de los mayores lastres de los amarillos la temporada pasada: el número de goles encajados. Repitió el dibujo del sábado pasado ante el filial, pero esta vez con un Primera División enfrente, y el equipo cumplió, porque apenas sufrió. La cita contra el cuadro perico, al que no le faltó de nada en cuanto a la presencia de jugadores importantes se refiere, valió también para que Raúl Navas debutara un día después de sumarse al trabajo, señal de que el técnico le considera el nuevo líder de la zaga. O también para que Alberto Moleiro destacara por encima de los otros filiales gracias a su desparpajo. El resumen: aprobado general, aunque la preparación sólo vale para eso, para coger rodaje.

El madrileño comenzó a cumplir el plan que tiene previsto para los dos primeros partidos del 'stage': sacar cuatro equipos distintos en las cuatro partes de los encuentros ante el Espanyol y el Sevilla. En la primera alineación de la nueva UD formaron Valles en la portería; Ferigra, Raúl Navas y Curbelo en el centro de la defensa; Lemos y Cardona en los carriles; Fabio en el pivote; Moleiro y Sergio Ruiz en los interiores; y Ale García y Peñaranda en la delantera. Participaron, por tanto, tres de los cinco fichajes, tres canteranos y cinco que continúan.

Ese primer partido dentro del partido terminó en tablas, tanto en el marcador (0-0) como en el juego, porque Las Palmas, más irreconocible que su rival tanto por los nombres como por el sistema, no fue inferior a un equipo de Primera División que formó con Fran Mérida, Embarba, Melendo o Raúl de Tomás en su 'once' inicial. Si bien el conjunto de Vicente Moreno dominó más el balón, el de Mel gozó de la ocasión más clara tras una gran jugada trenzada. Todo, en definitiva, transcurrió en el equilibrio.

Cosas positivas

De las cosas más positivas que permite el sistema que empieza a tomar forma en la UD es que Sergio Ruiz, que volvió a demostrar que es el mejor, juega más liberado. Tiene por detrás a tres centrales y a un pivote, lo que le permite mirar más hacia arriba que hacia abajo. Hasta Mel tuvo que gritarle para que no se metiera entre los defensas para sacar la pelota desde atrás. Así, a los 12 minutos robó el balón en el centro del campo, avanzó como suele hacer, metió el balón en profundidad a Ale García y fue el primero en llegar a la frontal del área rival para ofrecerse y disparar. Fue la primera aproximación amarilla.

En cuanto a las ocasiones para marcar, pocas. El Espanyol trató de hacerlo con un balón suelto en el área tras un saque de falta de Mérida (13'), con un cabezazo desde el área pequeña que paró Valles en otra jugada a balón parado (24'), y con un intento de RDT desde su propio campo (40'). El tiro le salió tan raso que el sevillano detuvo el balón sin problema alguno.

La UD por su parte, tuvo la más clara en el minuto 22, cuando Moleiro, que dejó grandes detalles en el centro del campo, arrancó con potencia, pasó el balón a Ruiz y este a Lemos. El gallego, que entraba por la derecha, enfiló la portería y disparó, pero Oier, bien colocado, rechazo la pelota en el primer palo. Por lo demás, Las Palmas creó poco peligro, pero demostró un estado físico notable con algo más de dos semanas de trabajo y un compromiso con las ideas de su entrenador. Todos obedecieron.

Aparece Rafa Mujica

Tras el descanso salió el segundo equipo de la UD, esta vez con un sistema 4-2-3-1. Raúl Fernández volvió a jugar un partido dos años y cuatro meses después. Unai Veiga, otro de los fichajes, tuvo que jugar como central cuando es mediocentro porque los otros tres ya habían participado. Álex Suárez fue su compañero. Ale Díez e Isaac ocuparon los laterales; Diego Guti y Maikel Mesa el doble pivote; Pejiño y Clau las bandas; Kirian la mediapunta; y Rafa Mujica la delantera.

El primer cuarto de hora fue de dominio del equipo amarillo, concretado con un tiro de Pejiño a los dos minutos de la reanudación que no acabó en gol por poco. Tras una buena combinación, el de Barbate, situado en la derecha, arrancó hacia el centro, se abrió hueco y chutó con fuerza desde la frontal, pero el balón rozó el poste izquierdo de la meta rival por fuera y no por dentro. El Espanyol, cuando recibió aire con el carrusel de cambios, mejoró y llegó más arriba, pero nunca con peligro.

Hasta que en medio del tedio, que llevaba un rato mezclado con el bochorno habitual en la costa andaluza durante el verano, apareció Rafa Mujica para romper el partido con un derechazo desde la frontal del área. Era el minuto 79 y culminó una gran jugada iniciada por Kirian desde el campo propio amarillo y continuada por Aridai, que brindó un buen pase por alto al grancanario para que este fusilara a Diego López.

El propio Aridai, apoyado especialmente por sus compañeros desde la grada porque todos saben que no continuará en la UD, chutó fuera con la zurda al poco tiempo (83') después de una buena jugada personal y habría lamentado más que el balón no hubiera entrado si Raúl Fernández no hubiese detenido un mano a mano cerca ya del final. Sus lágrimas en el vestuario fueron su alivio tras casi dos años y medio de calvario. Y la UD ganó al Espanyol y mañana se mide con el Sevilla en La Línea de la Concepción. Allí jugará su 'tercer y cuarto partido'.

Ficha técnica.-

(1) UD Las Palmas: Valles; Lemos, Ferigra, Raúl Navas, Curbelo, Cardona; Fabio, Moleiro, Sergio Ruiz; Ale García y Peñaranda. La segunda parte la jugaron: Raúl Fernández; Ale Díez, Álex Suárez, Unai Veiga, Isaac; Diego Guti, Maikel Mesa; Pejiño, Kirian, Clau; y Rafa Mujica. También entró Aridai, por Clau.

(0) RCD Espanyol: Oier; Víctor Gómez, Calero, Cabrera, Didac; Pol Lozano, Fran Mérida; Embarba, Melendo, Melamed; y Raúl de Tomás. También jugaron Llambrich, Lluís López, Pedrosa, Darder, Wu Lei, Diego López, Vargas, Vadillo, Alejandro Pérez, Nabil y Omar.

Goles: 1-0.- (79'): Rafa Mujica.

Incidencias: primer partido amistoso de la UD Las Palmas durante su 'stage' en Marbella, disputado en el campo principal del Marbella Football Center sin la presencia de público.