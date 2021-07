Raúl Navas: "Me gusta el planteamiento de Pepe Mel"

Si Raúl Navas fichó por la UD Las Palmas fue en buena medida por Pepe Mel, quien tomó la decisión final de elegir entre el sevillano y Alejandro Gálvez. Optó, por tanto, por el que le ofrecía una mejor salida de balón desde la defensa, porque la experiencia que buscaba la dirección deportiva para reforzar la zaga ambos la tenían. Una llamada de teléfono del entrenador a finales de la semana pasada liquidó el asunto, y el central firmó por una temporada, con opción a otra.

"Se hace bastante rápido, en los últimos días. Pepe Mel contactó conmigo y hablamos un poco de lo que buscaba y la manera de jugar del equipo. Ya conocía un poco el fútbol de Las Palmas, de buen trato de balón, con salida de balón siempre corta... Eso hizo que me decantara. Otro de los motivos es que hay un grupo joven y ambicioso. Estoy contento por el fichaje y estoy con ganas de que comience a rodar la pelota", resumió Navas durante su presentación en el hotel de concentración de la UD en Marbella.

Posó con su nueva camiseta amarilla, todavía sin dorsal, aunque ya sabe cuál lucirá durante el curso: el 16 que deja Pejiño, que llevará ahora el 24. Sus dos primeras sesiones de trabajo le dejaron un buen sabor de boca. "He entrenado ya con los compañeros y he podido hablar con Pepe Mel de lo que quería. Me gusta el planteamiento que propone y los sistemas que estamos entrenando. Los compañeros meten una intensidad altísima en los entrenamientos", valoró el nuevo fichaje amarillo.

Y fue más prudente que los otros cuatro que llegaron antes -Ferigra, Veiga, Peñaranda y Pinchi-, porque no se refirió al ascenso como objetivo. "Vengo con aspiraciones de mantener al equipo lo más arriba posible, pero lo primero es ganar el primer partido", comentó antes de rechazar hablar sobre su salida, algo tortuosa, del FC Cartagena tras el pago de los 15.000 euros de su cláusula liberatoria.

Allí, precisamente, coincidió con varios exjugadores amarillos. "De la Bella me comentó cosas muy buenas del equipo. Me habló muy bien de las instalaciones, del club, de los compañeros... Con Rubén Castro he hablado poco, ya saben que es poco introvertido. Sólo hablamos de dónde vivir y eso. Y David Simón lo primero que me dijo es que no lo dudase", reveló.

En Cartagena reapareció para el fútbol después de un año y medio sin protagonismo en el Osasuna. Participó en 16 choques en el tramo final y fue clave para la salvación de los murcianos. "La ilusión la tenía un poco perdida y la recuperé. Quiero darle continuidad. Aquí hay un grupo joven con ambición, que quiere hacer las cosas bien y mejorar", dijo.

Ahora, a sus 33 años y tras una larga carrera deportiva, con pasos destacados en el Eibar y la Real Sociedad, llega a la UD con la misión de liderar la defensa que habrá de cortar la sangría de goles encajados la temporada pasada: 53, sólo uno menos que el que más encajó.

Raúl Navas podría debutar esta tarde en el amistoso contra el Espanyol, pero si no, lo hará mañana ante el Sevilla o el lunes frente al Wolverhampton. En todo caso, suma ya varias semanas de entrenamiento. "La pretemporada está para esto y qué mejor que hacerlo ante estos rivales. El primero es el Espanyol, con jugadores de una calidad muy grande. Ahora toca acumular minutos para no notar cansancio en la temporada", comentó.