Rafa Mujica: «Un delantero vive del gol y marcar me da confianza para seguir»

No sólo él, porque la jugada previa que trenzaron Kirian y Aridai, el que le dio el pase definitivo antes de que enfilara la portería y lanzara un derechazo imparable desde la frontal, repartió el protagonismo, aunque el grancanario puso la firma. «Un delantero vive del gol y eso me da confianza para seguir trabajando. Hay momentos en los que no se marca y el trabajo no se puede dejar de lado. Hay que trabajar para el equipo, eso es lo más importante», comentó Mujica al poco de terminar el choque.

Un encuentro que, para él, dejó una «valoración positiva». «Es verdad que el resultado da igual porque lo que importa es coger ritmo de juego para llegar lo mejor posible a principios de Liga, pero la valoración es positiva. Hemos estado bien, tenemos buen grupo y esta es la línea a seguir», insistió el atacante, que firmó con la UD este verano después de jugar cedido por el Leeds United el último medio curso.

«Desde que llegué la temporada pasada el míster me ha dado una confianza increíble. Solo pienso en trabajar y devolver la confianza con las oportunidades que él me vaya dando o que yo me vaya ganando», matizó el atacante capitalino. Su balance desde el mes de enero fue de un gol en 13 apariciones, la mayoría desde el banquillo.

Ese tanto lo marcó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos frente a la UD Almería al poco de llegar, pero luego desapareció. La entrada de Jesé en el equipo le lastró, y por si fuera poco, un accidente en un entrenamiento en Gijón tras el choque de Oviedo le produjo un corte en un dedo del pie que le tuvo parado varias semanas.

Aceptación

Ahora confía en poder demostrar alcanzar el tono físico adecuado y empezar de cero en busca de un puesto, aunque sabe que no parte como favorito.

«Un delantero vive del gol y el año pasado solo marque uno. Se me puede criticar por eso y lo entiendo. Yo lo que voy a hacer es intentar hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo de la forma que sea», sentenció Rafa Mujica para concluir. Para Mel, depende del propio jugador no ser, por ahora, el tercer delantero.