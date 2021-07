Sergio Ruiz ya entrena en su domicilio en Cantabria

A Sergio Ruiz le esperan unos días atípicos en cuanto a su preparación se refiere. Porque se contagió con coronavirus y debe permanecer aislado un mínimo de 10 días, por lo que tendrá que trabajar desde una habitación. Por fortuna para él no será la del hotel de concentración de la UD Las Palmas en Marbella, sino la de su propia casa en Astillero, Cantabria, lugar donde nació hace 26 años.

Como la expedición amarilla regresará a Gran Canaria el próximo miércoles y el jugador tiene que permanecer en cuarentena hasta el domingo, el club decidió que lo mejor era que se trasladara a su casa para que tuviera la mayor comodidad posible, algo que sucedió en la mañana de ayer. Su traslado, apuntan desde la entidad, se organizó para cumplir con los protocolos sanitarios y desde la máxima seguridad posible.

Así, Sergio Ruiz recorrió más de 1.000 kilómetros desde Marbella a Astillero para llegar a su casa en unas 10 horas. La paliza de recorrer la Península de sur a norte sobre ruedas la compensa con el hecho de poder estar en casa y no en la habitación de un hotel. Podrá entrenar, por tanto, en mejores condiciones.

Rafa Mujica, con bici estática

Porque no parará. El centrocampista realizará diariamente una serie de ejercicios planificados por el staff técnico de Pepe Mel con el objetivo de que no pierda la capacidad muscular y aeróbica adquiridas en las tres primeras semanas de la pretemporada. Si todo transcurre con normalidad y dentro de 10 días da negativo, Ruiz no habrá perdido demasiado tono físico y regresará a Gran Canaria para continuar la preparación junto al resto de sus compañeros.

El que sí está encerrado en su habitación del hotel de concentración de la UD en Marbella es Rafa Mujica, que debe permanecer aislado un mínimo de cinco días por ser contacto estrecho del cántabro. De hecho, eran compañeros de cuarto y desde que los test del viernes por la mañana revelaron el positivo, ambos quedaron en cuarentena.

Tanto Ruiz como Mujica pudieron al menos participar en dos de los cuatro amistosos que la UD jugará durante su estadía en la localidad malagueña. El cántabro destacó en los dos partidos, sobre todo en el último, la derrota (0-1) frente al Sevilla, mientras que el grancanario firmó el tanto de la victoria contra el Espanyol (1-0).

La covid-19 no ha pasado de largo por la UD Las Palmas, ya que cuatro de sus jugadores se han contagiado este verano y otros cuatro se han visto afectados. Álex Domínguez y Jesé dieron positivo antes de que comenzara la pretemporada, mientras que Cristian Cedrés y Sergio Ruiz lo hicieron durante la misma. Maikel, Aridai, Lemos y Mujica, por su parte, fueron contactos estrechos de los dos últimos.

Al centrocampista, el mejor jugador de la plantilla, le esperan uno días de trabajo en solitario en los que tratará de mantener la forma alcanzada en estas semanas. Al menos, lo hará desde casa.