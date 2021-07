Álex Domínguez deja la concentración de Marbella y se va cedido al Ibiza

Era un secreto a voces que Domínguez sería el descartado por la UD no sólo porque Raúl y Valles partían como favoritos, sino porque el de Granollers, internacional sub 21 por España, tiene más cartel en el mercado. Además, no participó en los dos partidos amistosos que Las Palmas ha disputado hasta el momento durante su concentración en Marbella, ante el Espanyol y ante el Sevilla, lo que dejó a las claras que era el elegido por el club para salir cedido.

Ya lo había adelantado el presidente Miguel Ángel Ramírez en su comparecencia de hace unas semanas: "uno de los tres saldrá", comentó. El argumento era simple y se sabía desde que la entidad amarilla anunció la renovación de Raúl Fernández nada más terminar el campeonato pasado: la plantilla contaba con tres porteros que podrían considerarse titulares y el club no quería perder una ficha ahí.

Ahora Pepe Mel ya sabe quiénes serán los guardianes con los que contará. Su favorito es Raúl Fernández, que el miércoles pasado volvió a jugar dos años y tres meses después y redebutó con una parada enorme en un mano a mano con Wu Lei que evitó el empate perico. Al día siguiente, frente al Sevilla, no encajó y se mostró seguro. Cabe recordar que en 2019, antes de lesionarse de gravedad, el vasco jugó seis partidos como titular a las órdenes del madrileño, que quiere devolverle los galones.

La de Álex Domínguez no será la única salida en la UD Las Palmas antes del comienzo liguero. Aridai Cabrera, que no cuenta ni a nivel deportivo ni por su salario, que la entidad considera elevado, está cerca de causar baja. Además, Cristian Cedrés, que no ha recuperado su dorsal 22 -que llevará Peñaranda- tras quedarse sin ficha en invierno por una lesión grave en la rodilla, tampoco entra en los planes del club.