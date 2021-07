Pepe Mel: «El equipo está siendo reconocible»

A Pepe Mel se le ve satisfecho con el equipo después de tres semanas de pretemporada. Cuando no lo ve claro, lo dice, pero de momento no lo ha hecho en los tres partidos que la UD ha disputado en Marbella. Tras el último, frente al Wolverhampton, volvió a destacar a los suyos.

«Le estamos dando mucha importancia a lo táctico. Todas las mañanas corregimos cosas y los futbolistas están siendo esponjas, recogiendo todo lo que se les manda. El equipo está siendo reconocible. Ante el Cádiz utilizaremos el otro sistema –5-3-2, en lugar del 4-3-3 y sacaremos conclusiones», comentó.

«A todos los entrenadores nos gusta ganar. Cuando volvamos a entrenar lo haremos con alegría porque el trabajo tiene recompensa y ganar siempre es importante. No nos fijamos en los resultados, nos fijamos en cómo hacemos lo que trabajamos por las mañanas y en cómo avanza el equipo. El partido que tenemos entre ceja y ceja es el del Valladolid –15 de agosto–. En eso estamos», agregó el técnico.

El francés

Por otro lado, Mel personalizó en varios jugadores. Cuestionado por Loiodice, que realizó una gran labor en el centro del campo después de más de siete meses sin jugar, dijo: «Una de las bajas que más daño nos hizo el año pasado fue la de Enzo porque era el que daba armonía a todo. Ve el fútbol muy bien, mete la pierna, es muy bravo y entiende el juego fantástico. Es un jugador de mucho futuro y estamos contentos de que esté con nosotros porque nos va a dar un plus tremendo».

Por último, cuestionado por las piezas que faltan a la plantilla, comentó: «Seguimos creyendo que necesitamos un pivote que nos dé fuerza física y balón aéreo y también una referencia más porque está claro que Jesé y Peñaranda son jugadores de muchas cualidades, pero jugarán más cómodos si la referencia es otro futbolista. Ese jugador nos tiene que dar gol».

Loiodice: «Me gustó el carácter»

Más de siete meses después, Enzo Loiodice volvió a jugar un partido con la UD Las Palmas. No oficial, pero sí válido para él no sólo para mejorar físicamente, sino sobre todo para volver a sentirse futbolista. «He tenido buenas sensaciones. He jugado 45 minutos y poco a poco volveré a estar bien físicamente. Voy a seguir fuerte. Estoy muy contento», valoró el francés al término del encuentro ante el Wolves. «Hemos jugado un buen partido frente a un buen equipo como el Wolverhampton. Personalmente estoy un poquito cansado porque llevo mucho tiempo sin jugar. Me gustó mucho el carácter que mostró el equipo en este partido. Así que todo bien», valoró. Por último Loiodice insistió en que terminó la primera parte con algo de fatigas, pero adelantó que llegará a tope al inicio liguero. «Estoy cansado, pero no he tenido ninguna molestia por mi lesión anterior -en el pubis-. Podré empezar la temporada con normalidad», concluyó. | P. F.