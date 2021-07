Mel: «Tranquilidad y humildad, las pretemporadas son engañosas»

Tres triunfos ante equipos de la máxima categoría, sí, pero calma. «En primer lugar quiero mandar un mensaje de humildad a todo el mundo porque yo sé lo que son las pretemporadas. Son engañosas. El Valladolid va a ser diferente porque se juega tres puntos y va a meter pierna, y va a ir de verdad y viene descansado porque no está en una pretemporada», advirtió el entrenador el término del encuentro ante el Cádiz (2-0).

«Por lo tanto, tranquilidad y humildad. Pero sí que es cierto también que este mismo partido se jugó en Marbella hace dos años, empatamos a cero y de milagro. Hemos dado un pasito adelante. Es el mismo equipo –el Cádiz–, el mismo entrenador, con muchos jugadores iguales y mejores, está en Primera División y le hemos ganado 2-0. Pero tenemos mucho que hacer todavía», añadió.

El madrileño se refirió también a los aspectos positivos de su equipo en la tarde ayer. «La personalidad de tener el balón, de jugar con el resultado. Ellos no iban a por nosotros y no hemos caído en la trampa en la que sí hemos caído otras veces, de ir a enseñarles la pelota. Bueno, si ellos no vienen y con resultado favorable, pues hay que tener oficio y saber jugar con eso», comentó.

A modo de resumen de los nueve días de concentración, Pepe Mel destacó: «Todos han aceptado muy bien la idea de asociación, de movimientos por dentro. Los otros equipos nos han comentado siempre lo mismo, que somos un equipo difícil de sujetar porque nadie está estático en una posición. En cuanto a la seguridad defensiva, contra cuatro equipos de nivel, de Primera División, irte con tres goles en contra y más a favor –seis– es para estar tranquilo».

Alberto Moleiro

Por otro lado, Alberto Moleiro, uno de los filiales que más ha destacado durante el stage, mostró su parecer al final del choque: «Este partido nos sirve para preparar la temporada. Los minutos que me da el míster hay que aprovecharlos. Me he sentido muy cómodo y suelto. Estoy siendo yo mismo y tengo que salir a disfrutar, no hay otra. No me ha dicho nada en concreto –Pepe Mel–, sino que siga trabajando».