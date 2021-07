Luismi Sánchez, el mediocentro defensivo elegido por Pepe Mel

Luis Miguel Sánchez Benítez ‘Luismi’ (Puerto Serrano, Cádiz, 29 años), el elegido por José Mel Pérez. El mediocentro defensivo del novelista. El faro del Elche CF, tentado por el Real Oviedo y Zaragoza, es la petición del estratega madrileño, que ayer reclamó la presencia de ese perfil destructivo para su mecano táctico. «Ni Enzo, ni Unai son ese jugador de características propias de un mediocentro defensivo. Tampoco Fabio. Llevamos mucho tiempo sin un mediocentro defensivo ‘per se’. Sin Javi Castellano [fue rescindido], es la posición más frágil del equipo, con coherencia debemos reforzarla. Pero no es algo fácil de lograr, los tres o cuatro que existen de interés en el mercado, los quieren el Zaragoza, Real Oviedo...Es el mercado».

A Luismi Sánchez le resta un año de contrato y acelera su rescisión. No cuenta para la formación de Fran Escribá tras firmar el pasado octubre procedente del Valladolid. Representado por la firma Promoesport -la misma que defiende los intereses del delantero Rafa Mujica o los exjugadores amarillos De la Bella o Juan Cala-, computa trece duelos con el Elche y 40 con los vallisoletanos. Salió de la cantera del Sevilla -firmó tres duelos con el primer equipo hispalense-, y subió a Primera con el Valladolid.

La vieja opción Diop

Pape Diop, pivote defensivo de 35 años y que quedó libre tras el descenso de la SD Eibar, es otra de las opciones para reforzar el centro del campo amarillo. Este medio contactó ayer con el exjugador del Levante y RCD Espanyol y desconoce el interés de la UD. «No sé nada de Las Palmas, ahora mismo estoy fuera de España», detalló el senegalés, que ya fue vinculado al cuadro amarillo hace seis años.

Seis amistosos, cinco victorias, una derrota, catorce goles y tres en contra. Pero por encima de la UD arrolladora del verano y de los fuegos de artificio, la obsesión de Mel pasa por conformar un ecosistema revolucionario con Raúl Navas como mimbre de oficio. «Hay que construir una plantilla, no tener un once», aseveró el técnico amarillo tras el último amistoso ante el San Fernando. Defiende la necesidad de ampliar la nómina de fichajes, tras las llegada de Veiga, Ferigra, Peñaranda, Óscar Pinchi, Raúl Navas y el delantero internacional albanés Sadiku. Faltan, desde el punto de vista del entrenador, falta la presencia del citado perro de presa y un zaguero.

«A Coco no lo puedo evaluar, la necesidad de ir a por un quinto central es por eso. Es un jugador interesante, pero no lo he podido examinar como merece», realza el novelista, que cuenta con Ferigra, Navas, Álex Suárez y Eric Curbelo como marcadores.

Se le cuestionó además, por un canterano que ha derribado la puerta. «Conozco a Moleiro, es su segunda pretemporada a mis órdenes. Ha dado un gran paso adelante, es un futbolista de garantías para la primera plantilla».

Cuestionado por la salida de Aridai Cabrera, aclaró que todo lo vinculado con la ‘operación salida es responsabilidad del despacho de Helguera. «no me compete a mí; sino al director deportivo». Sobre el último fichaje, el estilete albanés Sadiku, avanza que «es una variante que no teníamos en el vestuario».