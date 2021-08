Mfulu: "Me puedo parecer físicamente a Pogba, pero tengo otro juego"

Después de 24 horas inciertas tras su llegada al Aeropuerto de Gando, en las que el mediocentro quedó en un limbo contractual debido al retraso en el avión que debían trasladar a sus dos agentes hasta la Isla y los flecos que había que concretar en el acuerdo entre las ambas partes, Nuke ya pudo ser presentado ante los medios y hablar como nuevo jugador amarillo.

El director deportivo del club, Luis Helguera, quiso aclarar antes del turno de palabra de Mfulu, que el jugador firma hasta 2023 con opción a una temporada más de ampliación y que la espera de ayer producida por los dimes y diretes burocráticos pudieron resolverse gracias a que los agentes "entendieron el proyecto de la UD" y quisieron sumarse a él con la llegada a buen puerto de las negociaciones con su jugador.

Había entendimiento entre el jugador y Las Palmas. Él quería venir desde el primer momento, a pesar de tener otras ofertas de otros clubes, como se encargó de confirmar durante la mañana. "He tenido contacto con muchos clubes en España y fuera, pero lo que me trajo aquí es la confianza de la gente. Conozco un poquito más a la gente en España y todo el mundo me ha hablado muy bien del club, de la ciudad, del clima y de todo. El Estadio y la Ciudad Deportiva es perfecta para crecer. No he visto muchas cosas como para decir no", indicó el cerrojo de Mel.

Además, tiene rodeado con círculo rojo en su calendario el tercer advenimiento a la UD del "Messi canario" [como llamó Miguel Ángel Ramírez a Jonathan Viera]. "Cuando llegue nos va a ayudar a estar más arriba, Jonathan es un jugador buenísimo", expresó. Todos lo saben, hasta el que lleva un día en el club venera la figura del 21. El proyecto Mago de la Feria cobra mayor fuerza a cada día que pasa, y en el horizonte se vislumbra la combinación del temor que forme Jony y Jesé ante las porterías rivales.

Pero antes de que se produzca el terremoto Viera, hay que arrancar la temporada. El próximo domingo 15 ya se juega el primer partido de la competición liguera frente al Real Valladolid (21.00 horas). ¿Podrá estar Mfulu disponible para Mel si así lo entiende el entrenador? "Llevo casi dos meses parado, pero también somos profesionales. He estado haciendo trabajo individual este tiempo, que es verdad que no es lo mismo, por lo que es probable que necesite algo más de tiempo, pero voy a dar el máximo para llegar al primer partido y poder jugar". Prudencia.

Porque Nuke sabe que Mel necesita sus cualidades. Ya hubo conversación entre las dos partes y el estratega madrileño ya le ha dejado claro lo que quiere de él sobre el terreno de juego. "Necesita un mediocentro defensivo para trabajar fuerte en el centro del campo y tengo la capacidad para hacer todo lo que el míster me va a pedir, aunque también puedo adaptarme a otras cosas".

El congoleño llega a la Isla también con el recital aprendido de lo que va a suponer los objetivos del club de cara a la temporada. Otro feligrés del Cholismo. "Vamos a ir partido a partido, primero conseguir la permanencia tranquilamente y después veremos en qué posición podemos quedar". Anda con pies de plomo, aunque en su carrera ya sepa lo que es vivir un ascenso, cuando hace dos temporadas probó las mieles de subir a Primera con el Elche de la mano de Pacheta y gracias a un gol de esos que pasan a la historia, cuando Pere Milla batió al Girona en el minuto 96 y le dio el billete a Mfulu y al conjunto ilicitano para que la temporada pasada pudieran batirse junto a Leo Messi en la Liga Santander.

Un sueño que no escapa a la relevancia de la UD en el fútbol español. Y Nuke lo sabe, tiene presente la historia del conjunto amarillo y así lo quiso trasladar para ir ganándose el cariño de la afición desde el primer día. "Quiero agradecer al club por la creencia que ha tenido en mi. Decidí venir aquí porque me gusta el proyecto. Representa a un club grande en España y conozco a muchos jugadores grandes que han jugado aquí. Todo el mundo conoce Las Palmas y para mí es importante llegar a un sitio como este". Enamorado del club, del clima y a poco que rinda bien sobre el terreno de juego enamorará a la grada.

Tras concluir la rueda de prensa el jugador africano ya se ejercitó junto a sus compañeros en la Ciudad Deportiva de Barranco Seco, atendió a las primeras órdenes de Mel y habrá que ver si mañana puede estar preparado para disputar sus primeros minutos en el partido amistoso que enfrentará a la UD con el Panaderías Pulido San Mateo en el Estadio de Gran Canaria (18.30 horas).