El Partenón amarillo vuelve a latir con un tope de 12.000 fieles. El Gran Canaria, de cara al primer partido ante el Real Valladolid (domingo, 15 de agosto, 21.00 horas, MovistarLaLiga), tendrá un aforo máxima del 40 % de su capacidad -lleno son 32.000 espectadores-.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, anunció la nueva normativa que regulariza la entrada de espectadores hasta un 40% de capacidad de los estadios de Primera y Segunda de cara al inminente inicio de la competición. Además, tendrán que entrar escalonadamente, llevar mascarilla y mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros entre las butacas.

Así lo han acordado por «práctica unanimidad» -con la única abstención del País Vasco-, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado ayer, en el que se ha llegado a este «acuerdo marco» y de «mínimos» para el tramo de las primeras siete jornadas .

Las medidas estarán vigentes entre el día 13, cuando arrancará la Liga de Fútbol, y el 29, momento en el que evaluarán si es necesario cambiarlas en función de la evolución epidemiológica en ese momento, según ha avanzado en rueda de prensa la titular de Sanidad, la grancanaria Darias.

Al haber contado con el aval de la inmensa mayoría, Darias no ha dudado en que todas las comunidades «van a llevar a término» las medidas que deberán adoptar la Liga de Fútbol, así como el Baloncesto (ACB) -hasta un 30%- y otros eventos deportivos en virtud de este acuerdo, un «paraguas común que lanza un mensaje de unidad». No obstante, las autoridades competentes podrán añadir otras medidas en base a sus datos, el impacto de la campaña de vacunación en la situación epidemiológica «y cualquier nuevo conocimiento que se genere sobre el control de la transmisión».

Agua y entrada escalonada

Durante estas semanas, el aforo no podrá superar el 40 % en recintos abiertos o el 30 % en cerrados; «con carácter general», los asistentes no podrán comer ni beber, salvo agua, ni fumar tabaco o productos relacionados; deben entrar escalonadamente y usar siempre la mascarilla, guardando en todo momento la distancia.

Reseñar que la entrada está permitida para abonados y no abonados. Los entrenamientos, por su parte, serán «preferentemente» sin público y, en todo caso, con los límites de aforo previstos. No acudirán al evento personas con sintomatología compatible con covid. Y se recomienda proporcionar ventilación natural de forma permanente en interiores y, de no ser posible, forzada. Antes de la celebración del encuentro, deberán comunicarse los detalles de acceso y las franjas horarias.

La UD cuenta con 7.000 abonados y ya se encuentra ultimando los detalles del dispositivo de entrada, así como su rotulación. La venta de los carnés se tramitan de forma telemática y hoy finaliza la renovación del asiento.