Vacunado y con mascarilla al Gran Canaria

Por un estadio seguro, la UD detalla ‘una serie de medidas de obligado cumplimiento’ para su masa social, tras conocerse que el aforo máximo permitido es de un 40% -en torno a 12.000 espectadores-. ‘Los aficionados deben estar protegidos con mascarilla y presentar, además de su entrada [bajo el formato digital o físico], el DNI y Certificado COVID con la pauta completa de vacunación, o test antígeno realizado. En caso de no contar con la pauta completa de vacunación, valdrá el documento oficial que acredite que la primera dosis tiene una antigüedad de menos de dos semanas. Están exentos los menores de doce años’, informa la UD en el escrito.

Los que hayan superado la enfermedad, en los últimos seis meses, y lo acrediten con certificado médico, también quedan exentos de presentar el pasaporte Covid o el antígeno. Esta medida llega bajo el amparo de la patronal LaLiga y será aplicada en todos los estadios de Primera y Segunda.

Luz verde al protocolo

El pasado 28 de febrero del 2020, la UD disputó su último partido en Siete Palmas con el aliento de su público. En este ciclo post-pandémico, las puertas del Gran Canaria se abren dos horas antes del inicio (19.00 horas), con el fin de evitar aglomeraciones. Debido a la aplicación de la distancia de seguridad y al resto de restricciones, ‘los abonados que han renovado podrán ser reubicados con respecto a su asiento habitual, debido a la situación sanitaria. Los asistentes al Estadio que sean convivientes podrán sentarse en butacas contiguas sin la separación’.

Las cantinas permanecen cerradas y solo se puede ingerir agua. ‘No se permitirá la venta ni el consumo de alimentos y bebidas, con la excepción de agua. Asimismo, no se permite el consumo de tabaco y productos relacionados. En los exteriores del Estadio situados frente a las puertas de ‘tribuna’ y ‘curva’ se habilitarán cantinas móviles en las que se podrá adquirir bebida y comida, que en ningún caso podrán consumirse en el interior del recinto deportivo’.

La toma de la temperatura corporal es otra de las normas aplicadas contra el virus. ‘En caso de alcanzar o superar los 37,5 grados no se podrá acceder al Gran Canaria. Una vez dentro del recinto se limitan los movimientos internos. Con respecto a los baños, se ruega hacer un uso ordenado y responsable de los mismos. A la finalización del pulso ante el Valladolid, la salida de los aficionados se realizará por la misma puerta por la que se accedió, no estando autorizado el cambio de grada para salir por otra puerta’. Un abandono pausado y estipulado para evitar grandes concentraciones.

Cada asiento está vinculado a un sector, recordando que cabe la opción de ‘reubicarse en otra butaca’ por el protocolo sanitario.

No abonados

El club acaricia los 8.000 carnés y ha ampliado el período para las renovaciones al 31 de agosto. El protocolo sanitario para el UD-Valladolid también cuenta con un punto para los no abonados. Incluso para las renovaciones que aún no hayan recibido por correo el carné. ‘Los abonados que cursaron la renovación o se hayan dado de alta y no hayan recibido el abono lo podrán retirar en las taquillas 5 y 6 del Gran Canaria, de lunes a viernes, de 10.00 horas a 17.00. Y el sábado 14, en la previa, de 10.00 a 14.00. Asimismo, se pondrán a la venta las entradas restantes el día de partido, desde las 18.30 horas’.

534 días después, vuelve la marea amarilla al partenón. Lo hace con mascarilla y el pasaporte Covid. La Junta de Andalucía anunció ayer la obligatoriedad del papel que garantiza la seguridad del recinto. El Gran Canaria, el fortín de los sueños y el enemigo número del demonio de Wuhan.

El atacante Aridai Cabrera, cuyo contrato finaliza el 30 de junio de 2022, acelera su marcha de la UD Las Palmas. El jugador del barrio del Lomo Blanco maneja una propuesta del Odisha de la Superliga de la India. Aridai -en la imagen junto a Helguera- lidera la ‘operación salida’. Ayer, el exjugador del Sabadell y Mallorca no se vistió de corto para el amistoso. |