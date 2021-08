Miguel Ángel Ramírez: «Barranco Seco triplicará su superficie y planta alojativa»

El principal mandatario del club amarillo explica el nacimiento de ‘UD Las Palmas Creative’, el brazo empresarial de la entidad, y desvela en qué invertirá los 37,5 millones del fondo CVC. «Acometeremos la segunda fase de la ciudad deportiva y dará cobijo a equipos internacionales para ejercer de tractora de la marca Gran Canaria».

A siete días del inicio liguero, tras la pretemporada de la ilusión, con victorias ante Espanyol, Cádiz o Wolves, ¿cuál es el objetivo: ascenso, playoff o superar la última novena plaza?

El objetivo es ganar el primer partido frente al Valladolid. Si el aficionado quiere que el equipo rinda al cien por cien no puede esperar que declaremos que nuestro objetivo es el ascenso, que siempre será nuestro deseo. Hace años, en 2006, confiamos en una forma de trabajar que hemos recuperado. Confiar en un equipo que vayamos madurando y perfilando para que cada año rinda mejor. Ese crecimiento armónico de un grupo de jugadores que formen la base competitiva, y la incorporación de piezas que vayan mejorando al conjunto es el camino. Y reiteramos la idea de que un proyecto no es una temporada y lo que se incorpora o da de baja cada verano. Un proyecto tiene largo recorrido.

La gran metamorfosis. Siete fichajes, diez bajas. Salen veteramos como el capitán Aythami Artiles, Dani, Javi o Araujo. En el caso de los estos dos últimos, relataron que se «fueron por la puerta de atrás».

Lo importante no es lo que yo piense, sino lo que ellos perciban. Algo habremos hecho mal si alguno piensa así. Aunque son casos muy distintos, ninguno merece irse con esa sensación. En el caso de Aythami, que ha hecho mucho por nosotros en varias etapas, se trata de un contrato que expiró. No hay más. En el caso de los hermanos Castellano, son dos rescisiones que se les anuncia con el debido tiempo para que busquen destino y se alcanza un acuerdo tras una negociación. Estos tres jugadores de la casa han disfrutado en la UD Las Palmas más de diez temporadas. Es respetable que piensen que debieran continuar y suele pasar. Pero el Club debe tomar decisiones congruentes con un proyecto que desde hace dos años se propuso bajar la media de edad del plantel, abordar en varios años esa transición. En relación al escenario de Araujo es distinto. Es pura prudencia económica, donde lo colectivo prima sobre lo individual.

Incidiendo en la venta del argentino, el atacante detalló que fue a última hora y que tuvo que recoger sus botas de madrugada en Barranco Seco. Pero ejecutivos del club ofrecieron otra versión: el Chino anhelaba marcharse al AEK. ¿La venta de Araujo fue una petición del punta o un mecanismo para el encaje salarial de Viera?

Créame que ningún traspaso se realiza sin el consentimiento del jugador, y para eso estampa su firma. Yo no voy a desmentir a nadie, pero su periódico habrá publicado seguramente más de veinte veces, durante semanas, que el jugador estaba cerca de ser traspasado al AEK, siempre al AEK, y nada más que al AEK. Nunca oí que se hablara de otro equipo. No creo que a usted le levantaran de la cama una noche, sorpresivamente, para que diera cuenta urgentemente a sus lectores de la noticia del traspaso. Dicho esto, que es público y notorio, el último partido de la pasada temporada que jugó Araujo con la UD era jugador de Las Palmas y nadie sabía en ese momento si iba a dejar de serlo. Pero si el traspaso hubiera estado acordado, ni siquiera se podía haber despedido en el Gran Canaria de la afición porque no se permitía el acceso del público. Repito, algo habremos hecho mal, y es lo que debe inquietarnos, pero creo que tenemos derecho a subrayar que al Chino Araujo lo hemos tratado siempre como uno más de nuestra familia. Y, seguramente, le hemos prestado más atención todos estos años y dedicado más tiempo que a la mayoría de los jugadores. Siempre estuvimos a su lado, no sólo cuando fue nuestro goleador referente en el ascenso. Siempre.

En relación al alta de Viera, ¿podría desvelar datos del acuerdo? ¿Firmará hasta 2026?

Viera no es jugador de la UD, es un gran profesional al servicio de los interés del Beijing y su equipo confía mucho en que les ayude a cumplir sus objetivos deportivos.

¿Aridai Cabrera, Cedrés y Fabio conforman la lista de bajas?

Ni soy el director deportivo ni acostumbro a adelantar el destino de nombres propios que visten la camiseta de Las Palmas. Todos sabemos que de lo que hay que hablar en fútbol es de lo que ocurre, no de lo que puede que ocurra.

Mel demanda un quinto central. ¿Será el broche de oro?

No sé exactamente lo que demanda el míster. Creo que lo que decidan con la dirección deportiva se valorará en otro foro. Sea un quinto central o cualquier otra cosa. Nosotros, como Club, tenemos la tendencia a buscar en la casa lo que necesitamos. No imponemos nada, pero tampoco somos muy dados a ocupar todas las fichas. Hay que emitir señales a los jóvenes de que pueden tener un hueco si trabajan.

Moleiro es una de las sensaciones. ¿En qué condiciones figura su blindaje, luce una cláusula Pedri -cinco millones-?

Moleiro no es el único que ha ofrecido buenas sensaciones esta pretemporada, pero no nos gustaría que pensáramos que lo de Pedri será habitual. Algo que no había sucedido nunca en la historia del Club, como es ese traspaso al Barça con 16 años, su debut con Las Palmas y su continuidad durante la temporada hasta convertirlo en el jugador más importante del equipo siendo menor de edad, y luego convertirse en el jugador que más partidos disputó en el mundo, tanto con el Barça como en las selecciones españolas, no volverá a ocurrir.

En relación a lo percibido por Pedri, resaltó en una de sus últimas comparecencias que van doce millones. ¿La precaria situación económica del Barça han torpeado los cobros en los plazos establecidos? ¿Qué falta por percibir por el teguestero?

El Barcelona es un club con dificultades, pero serio. Con nosotros siempre han cumplido y no tengo dudas de que seguirá haciéndolo. El próximo hito del contrato será completar 50 partidos con el primer equipo del FC Barcelona.

8.004 carnés. Vuelve la afición ante el Valladolid. ¿Cómo se ubicarán dentro de las restricciones en el Gran Canaria?

El máximo son 13.000, equivalente al 40%. Cuando los aficionados entren en el Estadio verán pegatinas de asientos no disponibles, que sólo podrán ocupar convivientes. Lógicamente, en los sectores donde hay mayor número de abonados habrá muchos sitios no disponibles. Por eso acudimos a la comprensión y la colaboración de nuestros aficionados para que haya una acomodación pacífica, derivada de las medidas de distancia social y seguridad sanitaria. Si el sito de nuestro abono está ocupado por otra persona que llegó antes, deberemos buscar otro sitio disponible con la mayor naturalidad posible. Estamos en un contexto excepcional.

El margen salarial del Barça se ha cargado al mito Messi. ¿Qué lectura saca del bombazo?

Pues que aplaudo la valentía de Laporta, pero no me gusta que culpe a LaLiga. Aplaudo su valentía porque ningún jugador puede hacer peligrar la viabilidad de un Club. Si Messi quería cobrar lo que fuera, sin atender a lo que el Barça realmente podía pagar, y prefería cobrarlo en otro sitio, o incluso cobrar más en otro club, no hay que cegarse. Hay que resignarse. Y sin reproches. Esa es una gestión responsable. La decisión es del jugador. ¿Quieres quedarte cobrando mucho menos, o prefieres irte para cobrar mucho más? Y Messi eligió. Reitero, sin reproches.

La UD recibe 37,5 millones del fondo CVC. Un 70% tiene que ir destinado a infraestructuras. ¿En qué obra lo empleará? Un 15% es para reforzar el plantel.¿Lo emplearán en el mercado invernal -1 de enero-?

Empiezo por la última pregunta. Sí, lo reservaremos para el próximo mercado invernal. Con respecto al 70% destinado a infraestructuras, los planes ya los tenemos más que avanzados, aunque tardarán en ejecutarse. Estamos perfectamente alineados con la pretensión del fondo de ayudar a que los clubes españoles mejoremos en ese sentido. Máxime un club como el nuestro, donde el reloj de la modernidad llevaba treinta años parado. Esta inyección económica nos permitirá acometer proyectos que el descenso interrumpió, como es la segunda fase de la ciudad deportiva de Barranco Seco. Necesitamos dotarla de planta alojativa para el primer equipo y la cadena, construir los vestuarios para nuestros equipos dependientes, y levantar al menos tres campos más, para nuestra cadena, todavía dispersa en varios campos de la Isla, y para equipos de élite nacionales y extranjeros a los que podamos darles los servicios que requieren para tener una experiencia que sólo una Isla como esta puede dar. Pretendemos que la capacidad embajadora que tiene la UD ejerza de tractora para posicionar la marca Gran Canaria en destino privilegiado en el sector deportivo.

A día de hoy es ciencia ficción. Falta el platillo volante. No hay sitio para tanto…

De eso ya nos hemos encargado. Las Palmas ha adquirido suelo colindante que triplica la superficie de la actual ciudad deportiva. Ahora falta poner los proyectos a rodar, sin prisa, pero sin pausa.

La UD es el quinto equipo de Segunda que más percibe del fondo. Supera a cuatro de Primera.¿Es un éxito de gestión?

Todo deriva de una gran gestión del equipo profesional liderado por Javier Tebas, que es lo que ha valorado el fondo CVC para confiar en una colaboración inversora de 2.700 millones de euros que rentabilizará a largo plazo. Somos una Liga sin deuda con las administraciones, con un control económico que nos hemos impuesto nosotros mismos, en beneficio del prestigio de la competición, con un altísimo nivel deportivo en competiciones internacionales (...) Eso ha permitido a CVC valorar nuestra Liga en 2.400 millones, frente a los 1.700 millones con los que valoraron al Calcio italiano. Pues bien, del reparto que decide LaLiga se deducen varias cosas. La primera es que si el derecho a cogestionar el 10,95% de los derechos audiovisuales se traduce en una aportación de 37,5 millones para la UD Las Palmas, el valor hoy de nuestro Club ronda los 500 millones, si unimos nuestros fondos propios, la tasación de nuestras instalaciones, el valor de la plaza en Liga Smartbank… No puedo dejar de estar orgulloso de la gestión que ha hecho el consejo de administración que presido porque llegamos en 2005 con 72 millones de deuda y ahora tenemos la valoración de un externo como CVC, que ha hecho crecer también la competición de Fórmula 1 hasta como la conocemos ahora, que con su objetividad inversora nos otorga estos números. Es una inyección económica muy útil, pero también una inyección de autoestima muy estimulante.

¿Se acabó el tiempo de apretarse el cinturón y la entidad podrá afrontar nuevos desafíos empresariales? ¿Cuáles son?

La UD Las Palmas SAD ha creado otra sociedad, UD Las Palmas Creative, creada cien por cien con capital de la SAD, donde encuadraremos las unidades de negocio que ayuden a apuntalar el sitio que Las Palmas ha tardado tanto tiempo en ganarse en el fútbol profesional español. Si queremos ser competitivos y estables no podemos fiarlo todo a una serie de fichajes. Lo deportivo es lo más difícil de garantizar. Tienen que darse muchas coincidencias para que un logro deportivo llegue a la casa de un equipo de clase media o clase media-baja. Y las fuentes de ingreso tradicionales no son suficientes para consolidar un club que pretenda estar más tiempo en la Liga Santander que en la Liga Smartbank.En esa nueva sociedad se encuadrará nuestro rol de distribuidor de Hummel, o el acuerdo que estamos trabajando con tres franquicias internacionales del sector de la restauración. En esa sociedad se encuadrará también la explotación de la futura Ciudad Deportiva de Barranco Seco, que albergará a otros equipos de élite [hasta 100 jugadores] y les prestará todos los servicios.

Tras la lección vital de la pandemia, ¿el fútbol debe caminar hacia la austeridad y recortar las nóminas de jugadores?

El fútbol español lleva ya varios años caminando hacia la racionalidad. Por eso es importante que alguien se haga responsable de los desaguisados. El formato de sociedad anónima deportiva no es el mejor, pero sí es bastante mejor que el formato Club, donde las responsabilidades quedan diluidas. Cuando las cosas van bien, el Club es de todos. Pero cuando van mal, todos quieren que alguien se haga responsable y ponga el contador a cero. Sé que no es nada popular decir que un equipo de fútbol, un club, debe gestionarse como una empresa. Pero antes de entrar en la UD oí a muchas personas decir que el mal de la UD Las Palmas es que no se gestionaba como una empresa, aunque fueran empresarios los que estaban al frente de ella. ¿En qué quedamos? Lo cierto es que el fútbol es una industria global en la que te posicionas o te quedas sin sitio. Los jugadores ganan hoy muchísimo más que hace cincuenta años. Muchos jugadores de aquella Primera División ganaban menos que la mayoría de los jugadores de hoy de Segunda. La pandemia nos ha enseñado que ante las dificultades, ningún club arregla su problema si los jugadores se convierten en el problema.

Jesé debe explotar. ¿Qué espera de este activo franquicia?

Jesé sabe que apostamos por él y que sería para nosotros una bonita historia que se rehiciera como futbolista de élite con la camiseta de la UD Las Palmas. Pero creo que para que eso ocurra él debe poner mucho de su parte y nosotros estar siempre a su lado.

¿El presupuesto de la UD en qué términos se ve afectado por la inyección del fondo CVC? ¿Y el margen salarial?

Nuestro presupuesto no varía puesto que se trata de un préstamo participativo en condiciones excepcionales, pero un préstamo. Y el margen salarial para el equipo aumenta un 15% en tres temporadas, como cada club quiera repartirlo. Puedes promediarlo en un 5% por temporada. La idea de la colaboración del fondo no es que destinemos el dinero a pagarle más a los jugadores o fichar más futbolistas. La idea es que destinemos este dinero a reducir deuda contraída a causa de la pandemia y a crecer cada club para que aporten mayor capacidad globalizadora, mayor internacionalización a la competición. Para ello hay que invertir en infraestructura, en nuevas líneas de negocio que nos permitan retener talento, en digitalización, en mejorar la experiencia con los aficionados en el estadio y fuera de él, en nuevas tecnologías aplicadas al entrenamiento (...) Es el primer paso para incentivar una mejora a largo plazo.

¿Cómo encajará Viera en el nuevo marco salarial?

Como todos, sumando lo que cobra cada uno y que eso no rebase un límite.

¿La situación de bonanza de la UD es la mejor su historia? ¿Es su legado como presidente?

Vivimos una situación de bonanza con respecto a lo que nos encontramos hace quince años, pero somos un club de clase media, con mucho margen de crecimiento, comparado con nuestros competidores. Estamos en un tercer escalón del fútbol español. Hay que aspirar en estar en el segundo escalón en los próximos diez años. Y para eso hay que trabajar mucho y con mucha precisión.

¿Qué coste tienen para la entidad el sueldo de los 7 fichajes?

Pues no lo sé en este momento. Lo que sí le digo es que los que causan baja suelen cobrar más que los que incorporamos. Los contratos precovid son insostenibles para la mayoría de equipos.

¿Le inquieta que los cuatro delanteros -Mujica, Jesé, Peñaranda y Sadiku- finalicen su vínculo el 30 de junio?

Fue Cruyff el que dijo que no era partidario de firmar más de dos años a un jugador porque se acomodaba. No estoy totalmente de acuerdo, pero tiene su lógica. Mire, este es un proyecto en marcha, que no se puede hacer rígido, sino que debe permitir margen de maniobra a la dirección deportiva. Y debe crecer con medidas de corrección continuas, en busca de un equipo estable. Para encontrar estabilidad hay que evaluar continuamente. Del ajuste de piezas, sensato, reflexivo y sereno, surge la posibilidad de llegar a la excelencia.