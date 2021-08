Roque Mesa, el gladiador teldense que desafía a la UD

En el Real Valladolid de Ronaldo Nazario, el descenso ha sido un cataclismo. El cuadro pucelano es uno de los quince equipos del fútbol profesional -Primera y Segunda- que no han podido inscribir jugadores (a los que cabe sumar el Deportivo Alavés, FC Barcelona, Betis, Celta de Vigo, Granada, Levante, Valencia, Almería, Burgos, Fuenlabrada, Lugo, Oviedo, Sporting de Gijón y Real Zaragoza) por su delicada situación económica. Encajar el margen salarial se ha convertido en un tormento para este firme aspirante al ascenso. A las órdenes de Pacheta -que suplió a Sergio, que no renovó-, emergen la figura del grancanario Roque Mesa Quevedo. El gladiador de los 137 duelos con la UD Las Palmas.

Forjado a fuego lento, la gloria le llegó al teldense con 25 años y tras una conversación con Juan Carlos Valerón -integrante de la plantilla de la 2014-15 que conquistaría el ascenso-. En Primera, el gladiador firmó dos campañas siderales, especialmente con la llegada de Quique Setién -octubre de 2015-. La forma de leer el juego -como ese único ancla en el 4-1-4-1- le puso a las puertas de la selección española. Se dejó el bigote, con el pantalón hacia las alturas. Un cromo del fútbol de antaño.

El Swansea abonó doce millones y el isleño jugó en la Premier League. Once partidos con el conjunto galés y la justicia poética de su fichaje por el Sevilla. Paralizada la operación en el verano de 2016, Roque, por fin, se integró en el ecosistema del Pizjuán. 56 partidos y tres goles con la formación hispalense. Visitó el Gran Canaria el 17 de febrero del 2018, en el partido de despedida de Jonathan Viera en Siete Palmas y antes de su venta al Beijing de China.

Tras la venta del isleño (2017) al Swansea, han desfilado nueve mediocentros

Encadena dos cesiones en el CD Leganés y Real Valladolid con final apocalíptico en Segunda. Dos descensos que no empaña su gen de equilibrista. Ya como activo en propiedad del cuadro violeta -su contrato finaliza en junio del 2023-, maneja ofertas del Deportivo Alavés y Osasuna.

Con 161 duelos en la máxima categoría, el cruento descenso con el Valladolid -que devoró al estratega Sergio- le devuelve a la Segunda, escenario que no pisa desde la mágica 2014-15 con la UD Las Palmas. Seis años después, vuelve al barro. Conoce las curvas del infierno ya que tuvo que jugar cedido en el Atlético Baleares (2012-13) y Las Palmas Atlético (2013-14) en la extinta Segunda B. Hasta que no tuvo la edad con la que Maradona ganó el Mundial de México 1986 -25 años-, no pudo considerarse un erudito en la dirección.

El arquitecto perfecto, que se alineó con Jonathan Viera, Vicente Gómez, Hernán, Tana y Momo en el ataque total. Se ganó el respeto de los escribanos y poetas del balón. Ahora, con 32 años, ha convencido a Pacheta. Será titular ante la UD en Siete Palmas, un bosque luminoso en el que dejó su firma de genio con el primer tanto del 2-0 ante el Zaragoza de Vallejo -el 21 de junio del 2015 y en el que Araujo cerró la cuenta-.

Lista infinita de relevos

El 6 de julio de 2017 la UD confirmaba la venta de Roque Mesa al Swansea por doce millones. Cuatro años y un mes después,la huella del teldense sigue latente. Una sombra kilométrica. En este mercado de verano, la dirección deportiva, encabezada por Luis Helguera, ha fichado a Noke Mfulu y a Unai Veiga para la medular.

A esos dos mediocentros, cabe sumar las contrataciones de Aquilani, Sergi Samper, Peñalba, Rivera, Ruiz de Galarreta, Sergio Ruiz y Enzo Loiodice. Además, subió el mimbre del filial Fabio González -que suma 54 encuentros- y se ha promocionado a otros valores de la factoría como Diego Guti.

Encadena dos descensos con el Leganés y el club violeta, presidido por Ronaldo

Estreno liguero con público en el Gran Canaria -un máximo de 13.000 fieles por las restricciones- y con Roque Mesa como elemento de morbo. Segunda visita al estadio de Siete Palmas para el teldense y la primera con la elástica del Real Valladolid. El bloque violeta no se cruza con los grancanarios desde el 13 de junio del 2015 en la vuelta de las semifinales de la promoción de ascenso a Primera.

«Éramos felices y no lo sabíamos», detalló el gladiador hace unos meses en relación al periplo con Setién. Dos descensos han fortalecido la armadura del combatiente que generó doce millones de plusvalía. Y dejó un cementerio kilométrico en la medular.