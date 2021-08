Apunten su nombre a la lista. Federico San Emetrio Díaz. Mediocentro del Real Valladolid, ciudad desde la que se tarda 2 horas en llegar a Madrid para subirse a un avión que llega a la Isla en 2 horas y media. España, mismo país, pero para él: “Jugar en las islas siempre es complicado. El cambio horario, el clima, estar en las islas son viajes largos… al final es salir de la rutina que tenemos durante toda la temporada". Otro jugador que se encuentra un poco desubicado.

El pucela afronta el arranque liguero el próximo domingo en el Estadio de Gran Canaria (21.00 horas, Movistar LaLiga) y en declaraciones previas al enfrentamiento entre ambos clubes, el mediocentro declaró a micrófonos de Radio Marca Gran Canaria que no se encuentra a gusto realizando un desplazamiento que la UD tiene que llevar a cabo como mínimo 20 veces (contra el Tenerife no hay viaje largo).

Pero tomemos punto por punto las palabras de San Emetrio para intentar discernir si tiene una base sólida o es simplemente una godada sin fundamento. Primero, "el cambio horario". Canarias tiene una hora menos respecto al territorio peninsular, insuficiente para sufrir trastorno de jet lag, según explica la prestigiosa Clínica Mayo: "Los síntomas del desfase horario generalmente se manifiestan en el transcurso de un día o dos del viaje si has cruzado al menos dos husos horarios y si se viaja hacia el Este". No es el caso.

Segundo, "el clima". Valladolid marca actualmente temperaturas máximas de 36 y 37 grados centígrado para mañana, mientras el domingo marca 38 grados, según datos de la AEMET. En la Isla, durante la semana hay predicción de 24 grados de media, con posibilidades de lluvia y el domingo se espera que sea soleado con 26 grados.

Tercero, "un viaje largo". El desplazamiento se prevé sobre las 5 horas de viaje entre tren y avión desde Valladolid hasta Gando. No es el más cómodo, pero tampoco desplazarse a los puntos más alejados de la Peninsula es que sea plato de buen gusto, máxime cuando las conexiones ferroviarias muchas veces no llegan a las ciudades de los 20 equipos de Segunda que no son de las Islas.

Y por último, la perla del jugador pucelano. "Además, es un campo muy grande ante un equipo que tiene buen trato de balón”. Las dimensiones que tiene el terreno de juego del Estadio José Zorilla, según los datos del propio club, es de 105 metros de largo por 68 de ancho. ¿Saben cuánto mide el Gran Canaria? Exactamente lo mismo. Eso sí, en cuanto al aforo el recinto de Siete Palmas permite la entrada de 32.000 personas, 4.382 aficionados más que a orillas del Pisuerga (27.618).

Busquets, Trigueros o Sampedro, de la misma escuela

"Venimos de cambio de horario; lo que a todos nos supone algo nuevo. El día siguiente o los dos días siguientes cambia todo, los biorritmos... Ahora nos encontramos con el cambio de horario y compites con una hora menos. Es distinto. Yo estuve viviendo en Canarias durante un mes, en mi etapa en el Tenerife, y notaba las diferencias cuando salías a la calle (...) No sé cómo explicarlo, pero es diferente vivir en las Islas por el horario y la temperatura que cambia de la máxima a la mínima", aseveró Luis César Sampedro el año pasado cuando el Lugo se midió a la UD. ¡Los biorritmos!

Trigueros soltó en 2018 cuando Las Palmas recibió al Villarreal que tenía que hace "un viaje raro, porque son muchas horas de vuelo y además tienen una hora menos". Un jugador acostumbrado a jugar por media Europa en competiciones internacionales.

Mientras Busquets, el mismo año que Trigueros comentó que: "Quizás nos hubiera ido mejor jugar el miércoles en Las Palmas, que es el viaje más largo de la Liga. Se nota cuando duermes y descansas poco. No es una excusa, ahora que hemos ganado lo puedo decir. Si queremos tener la mejor Liga del mundo, pues que se hagan las cosas mejor".