Setién asegura que la UD Las Palmas contactó con él para volver esta temporada

El ex-entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, que dirigió al equipo amarillo en Primera División durante dos temporadas -de 2015 a 2017- lleva más de un año sin entrenar a un equipo desde que dejara la disciplina del FC Barcelona. En una entrevista en Jot Down, el técnico cántabro se sincera y asegura que “ahora mismo no me veo entrenando otra vez, he perdido todo el interés”.