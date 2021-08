Setién asegura que la UD contactó con él para volver esta temporada

El ex-entrenador de la UD Las Palmas, Quique Setién, que dirigió al equipo amarillo en Primera durante dos temporadas -de 2015 a 2017- lleva más de un año sin entrenar a un equipo desde que dejara la disciplina del FC Barcelona. En una entrevista en Jot Down, el cántabro se sincera y asegura que “ahora mismo no me veo entrenando otra vez, he perdido todo el interés”.

A lo largo de la entrevista, Setién analiza su etapa en los banquillos y habló de su paso por la UD, que comenzó en octubre de 2015 hasta que abandonó el club en 2017. «Fui muy feliz allí, pero un problem grave que tienen es el presidente», Miguel Ángel Ramírez, del que aseguró que le llamó para volver “hace cuatro o cinco meses”.