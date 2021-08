Una alfombra para gladiadores

«Es la famosa frase de tirar piedras contra tu propio tejado. Eso es el Gran Canaria, un campo que no hemos pisado en seis meses. Tendría que estar como las praderas, verde y verdito. Pero no lo entiendo. No me vale la excusa del Archipiélago, porque el equipo de la isla de al lado [Tenerife] tiene una alfombra. Pero es que Barranco Seco también está igual: es un puto desastre». Pepe Mel fue categórico con el estado del césped de la UD en septiembre del año pasado. Tenían un problema en el campo de batalla y había que ponerle remedio. El club se puso las pilas y llamó al Equipo A de los céspedes en Canarias: Centro de jardinería Fuerteventura.