La primera comparecencia de José Mel Pérez no defraudó a las expectativas. El técnico de la UD pilota "un buen coche para competir". En el verano del Ferrari amarillo, el novelista argumenta su determinación por nombrar a Sergio Ruiz como uno de los capitanes. "Lo hice por mil motivos, capitán es algo más que ponerte el brazalete". Visiblemente emocionado, la primera parte de la oratoria del técnico de la UD fue para el respetable. Vuelve la 'marea amarilla' al Gran Canaria -ante el Real Valladolid y a las 21.00 horas en un domingo mágico y de resurrección-. "Esperamos hacer un buen trabajo y que se vayan orgullosos. Estamos contentos de que vuelvan, nos arropen y que el fútbol vuelva a tener de nuevo espectadores. Es una alegría. Hemos tenido la oportunidad de tener partidos de pretemporada y dimos la cara en todos. Como técnico, estoy satisfecho por cómo encajó la propuesta de juego. Así como el mensaje: ganarse un puesto exige competir entre ellos. Viene la hora de la verdad. Nos enfrentamos al equipo que, como el año pasado, fue el Espanyol, y tienen un once de Primera. Pueden poner a los que jugaron ante el Atlético en el final de la pasada liga".

En relación a si el once del domingo era el propuesto de inicio en el tramo final de la pretemporada -los Raúl Fernández, Álvaro Lemos, Ferigra, Raúl Navas, Benito; Enzo, Ruiz, Maikel Mesa; Pejiño, Peñaranda y Jesé- respondió con humor. "Esa pregunta se la redactó Pacheta. Le doy mi once si el técnico del Valladolid relata públicamente el suyo". "Hay dos sorpresas", enfatizó en relación a la alineación ante el Pucela. Incide en el estado físico de Jesé. "No es una situación cómoda, tiene el mismo recorrido que todos los jugadores que han pasado el virus. Empezamos hace un año con Javi Castellano, y luego todo lo que padecimos con el Chino, Rober que tuvo que irse a Sevilla, Clemente...Jesé va mejorando y va hacia delante. Vamos teniendo sensaciones buenas tanto él como el resto del plantel; hay que ir poco a poco. Solo es el comienzo".

El Ferrari del verano y un matiz. La evolución del motor. "¿Esta UD es un Ferrari? Tenemos un buen coche para competir. Se me entiende a la perfección. Hemos subido en autoestima con la preparación y de ahí, se fortalece la confianza (...) Pero viene un rival muy potente".

La polémica con Setién

Mel eludió pronunciarse sobre el último pulso entre Miguel Ángel Ramírez y Quique Setién. "Si ni Setién ni el presidente se ponen de acuerdo, ¿para qué voy a hablar yo? Ni me paro a pensar en eso. Bastante tengo con lo mío". Aplaude la mejor en el césped. "La mejor noticias para todos, pero el césped no es excusa, y nunca lo fue. Tenemos un estadio impecable en lo que respecta a la superficie, así que enhorabuena a los jardineros y al club". Confía ciegamente en Saúl Coco y deja en el aire el fichaje de un quinto central. "Yo estoy muy contento con el equipo que tenemos y con la manera en la que lo estamos haciendo. Las posibilidades de mercado no las cerramos porque todo el mundo quiere mejorar (...) Yo nunca he pedido nombres, jamás lo hago, pido una posición. El director deportivo hace ese trabajo y estoy satisfecho con lo firmado. Ferigra y Navas son buenos centrales, la gente del centro del campo nos va a ayudar y arriba también lo hemos conseguido".