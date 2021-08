Miguel Ángel Ramírez responde a Quique Setién: «Frené una cena con él en Santander»

El máximo mandatario de la UD, en micrófonos de Cadena Ser, salió al paso de las declaraciones vertidas por el ex entrenador amarillo Quique Setién en Jot Down, en el que se refería a Ramírez como «el problema» del club y aludiendo a que el presidente le había llamado hace cuatro meses para intentesarse en sus servicios para esta temporada.

«No voy a contestar a lo que diga Setién, pero se me propuso una comida en Santander junto a Luis Helguera y Jon Narbaiza y fui yo quien no autoricé que viajara a esa comida porque era yo quien no estaba interesado en que Setién volviera a Las Palmas. De ahí viene el problema. Fui yo quien canceló la reunión en Santander», trasladó el presidente.

De la misma forma, Ramírez optó por tildar la relación de Setién al frente del banquillo de la UD como «una bonita historia» del club, pero sí que quiso dejar claro que según como él percibe las declaraciones del cántabro en la reciente entrevista con la revista digital especializada, que el entrenador «no puede caer tan bajo y hablar de lo que no procede». Punto y final a un cruce de palabras con tono elevado entre dos personalidades destacadas de la UD.

Otro recado

En cuanto al traspaso de Sergio Araujo en este mercado estival, el presidente también quiso aclarar el proceso de venta del delantero argentino y las respuestas del Chino cuando llegó a la capital griega.

«Ningún jugador se va traspasado a un equipo de la noche a la mañana, en cuestión de dos horas. Araujo dijo al llegar a Grecia que estaba deseando llegar a su casa. Y yo digo, ¿su casa es esta o aquella?», especifió el presidente, para continuar con un paño de agua fría con sus declaraciones: «Con él mantengo una enorme relación, me llevo magníficamente con él. Ya hablaré con él personalmente de todo esto», subrayó.

Antes de insistir en que «Araujo quiso vender su historia para quedar bien con la afición, pero está de moda cabrearse con el presidente cuando las cosas no salen como uno quiere».

Recogidas las declaraciones del presidente de la UD por parte de los portales web que siguen la actualidad del equipo amarillo, el propio Araujo se tomó la justicia a través de su teclado y contestó a una de las publicaciones de udlaspalmas.net en el que estaban detalladas las declaraciones de Ramírez sobre él y escribió: «Nadie vendió la historia».

Tiras y aflojas en un nuevo episodio entre el Chino Araujo y el presidente del club, que tanto le ha protegido desde que llegó al club en el verano de 2014.