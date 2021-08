Es el verano de Alberto Moleiro y Ale García. El mediapunta y atacante tinerfeño, que apunta al once titular ante el Real Valladolid, y el delantero de Vecindario, de baja por la Covid-19, han sido preseleccionados por el combinado nacional juvenil Sub 19. A las órdenes de Santi Denia, los dos jugadores amarillos serán citados para la próxima sesión de trabajo en Las Rozas. La UD ya cuenta con el escrito de la RFEF, que vale de trámite burocrático. Confirma el gran estado de salud de la cantera canaria, tras la consagración del exjugador de Las Palmas y centrocampista del FC Barcelona, Pedro González López 'Pedri'. El infante de Tegueste fue incluido en el Mejor Once de la Eurocopa y completó los seis partidos de los Juegos Olímpicos de titular.

Denia reconoce el trabajo de Moleiro y García con el Juvenil de División de Honor de la 2020-21 -la UD acarició las semifinales ante el Dépor, tras la prórroga y los penaltis en el Anexo-, así como su presencia destacada en el cuadro de José Mel Pérez. Los elegidos en último término por Santi Denia disputarán una serie de duelos amistosos con el combinado juvenil de España entre el 29 de este mes y el 7 de septiembre en la localidad El Albir (Alicante). Los ejecutivos de la UD ya son conscientes de la evolución de estas dos perlas y han diseñado un plan de blindaje con las cláusulas Pedri -plata en Tokio y semifinalista en la Eurocopa-. Los 'Wolves' de la Premier League, así como el FC Barcelona, siguen muy de cerca la evolución y desarrollo en la élite de Moleiro. Ojeadores de Primera también están pendientes del latido de Ale García, que está confinado en su residencia.