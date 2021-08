Patricio Viñayo: «Queremos que Barranco Seco sea un reclamo internacional»

Se acaba de aprobar LaLiga Impulso, un programa por el que 38 equipos del fútbol profesional ingresarán hasta 2.100 millones de euros. ¿Qué supone esto para la institución?

Para LaLiga es una oportunidad histórica, un nuevo paso. Es equivalente a la aprobación del Real Decreto que reguló, desde 2015, la comercialización centralizada de los derechos televisivos. Eso provocó que las diferencias entre los que más cobraban y los que menos se redujeran a 3,5 veces como máximo. Hasta hacía unos pocos años había hasta 14 veces de diferencia.

¿Y qué más?

Una concienciación para que todos aportemos nuestro grano de arena en pro del crecimiento de la competición. Es ir en la línea que marcó LaLiga para internacionalizar la competición: hay oficinas en todos los continentes, proyectos de responsabilidad social corporativa, acciones que van más allá del fútbol y tiran de la marca España.

El acuerdo se cerró sin la aprobación de Madrid y Barça. También votó en contra el Athletic Club y el Real Oviedo.

El Real Madrid se va a oponer a lo que sea en LaLiga. Llevan más de 20 procesos judiciales iniciados contra LaLiga. Su visión del fútbol profesional de élite es la Superliga. Tanto ellos como el Barça todo lo analizan en clave Superliga. Eso solo consagra a una serie de clubes y nos destierra a los demás. Este acuerdo va en sentido contrario. Vamos a por una liga potente, que refuerza la liga española con independencia de lo que haga Madrid o Barça. Lo que hace este acuerdo es desvanecer todavía más la aspiración de la Superliga. Todos los clubes profesionales tendrán un nivel estándar que no podrán bajar, un mínimo. Aunque suba el Amorebieta, el Ibiza, el Cartagena... ¿Se ve un partido de la Premier en un patatal? No. ¿Se ve un partido de la Premier sin una buena realización televisiva? No.

¿Le sorprendió la negativa de un club como el Oviedo?

Leído el comunicado que emitió, ya que en la Asamblea no dijeron nada, tengo la sensación de que acabarán firmando este acuerdo.

Hay quien opina que esto puede ser un a hipoteca a demasiado largo plazo: el fondo CVC se quedará con un 10% de las ganancias de LaLiga en los próximos 50 años. ¿No supone esto un riesgo en un mundo tan cambiante?

Siempre que se habla de un préstamo, aunque sea participativo, se habla de una deuda. Pero si se ofrece al 0% de interés y se puede usar para rebajar deuda, que la tendremos todos los clubes, a mayor interés que el 0%, ya hay un efecto beneficioso. Sobre todo porque lo vamos a devolver en 40 años. Si hay alguna empresa que piense que es una mala operación... A cualquier empresa le gustaría disfrutar de un préstamo a este plazo y a este tipo de interés. Si esa devolución se puede afrontar con la mayor rentabilidad, que se obtendrá con la colaboración de este fondo para comercializar diferentes activos de LaLiga, solo cabe concluir que este préstamo se devolverá con aumento de beneficios futuros.

¿Preocupa en el seno de LaLiga la marcha de la un valor como Leo Messi?

Si alguien cree que la Liga Francesa va a crecer por tener a Messi o a Sergio Ramos... Ahí solo crece un equipo. Hay cierta demagogia en torno a eso. Cristiano Ronaldo se fue y la liga española siguió creciendo; la Serie A no ha crecido con su llegada. La Premier qué ha hecho: repartir mejor sus jugadores. Y eso llega por el reparto televisivo. No te puedes encadenar a jugadores de 34 o 35 años. Al tiempo.

¿Si no hubiera llegado este acuerdo qué hubiera pasado para la mayoría de clubes de LaLiga?

Creceríamos, pero a un ritmo mucho menor.

Nada ha quedado libre de la crisis del covid y el fútbol tampoco. ¿Se subestimó la importancia que tenían ingresos como los abonos o las entradas por la magnitud que ocupan en porcentaje las ganancias por los derechos televisivos?

En la UD se trabaja de tal manera que se defienden contratos de patrocinios y se negocian, con discusiones que pueden durar meses, por 10.000 euros. Partidas como los abonados o la venta de entradas no cabe pensar que ningún club las desprecie, por pequeño que sea su estadio. Pero más que por el dinero porque es inherente al mundo del fútbol. Son los eventos periódicos que más personas reúnen en todas las ciudades con equipos profesionales. Esto no es solo una ecuación económica. Es mutilar al fútbol de una manera que nunca se vivió. Desde el punto de vista emocional ha sido durísimo.

¿Cuál es el impacto de LaLiga Impulso para la UD? La inyección, en palabras del presidente Ramírez, será de 37.5 millones de euros.

Esa es la estimación. Si no es eso, estará por ahí. Lo fundamental no es la cifra sino que esto significa que nuestro proyecto estratégico puede tomar cuerpo. No solo nos valdrá para adquirir terreno en Barranco Seco, como lo hemos hecho. No solo es eso. Ahora hay que trabajar y ejecutar un proyecto. La idea no es solo construir una ciudad deportiva sino la mejor instalación deportiva de élite en Canarias, que sirva para la marca Gran Canaria, que sea un reclamo internacional. Tenemos la climatología idónea en Canarias, especialmente en Barranco Seco, para equipos de élite que busquen un sitio donde concentrarse, preparase y coincidir con otros equipos. Todo lo que no depende de nosotros lo tenemos: climatología y latitud; lo que depende de nosotros, tenemos que construirlo. Y eso es lo que se pretende, que los directivos centroeuropeos, escandinavos o rusos se fijen en Barranco Seco, en Gran Canaria, un punto de referencia para consolidar como un centro de reclamo internacional.

¿Qué más se ha adquirido en Barranco Seco?

Las dos parcelas colindantes a amos lados.

¿En hectáreas o metros cuadrados cuánto es?

Catorce hectáreas por encima de Barranco Seco y 125.000 metros por debajo de Barranco Seco.

¿Qué calificación tiene ese suelo?

Tiene varias protecciones, pero las mismas prácticamente que tenía antes Barranco Seco. Incluso en una parcela puedes tener distintas. Lo que hay que hacer es darle valor a la zona, como lo hicimos de entrada, que aquello era un erial. Se otorgará valor a la zona con una serie de características donde te mimetizas con el entorno. No será una edificación al uso porque no es lo que corresponde. No se puede hacer eso. Hay que construir en consonancia con la zona: respeto al medio ambiente y sostenibilidad. Incluso queremos que sea una zona para la inclusión de especies endémicas. Esa zona lleva décadas sin solución, incluso con una vía de acceso que tiene estrechamientos que no son seguros. Y no solo estamos nosotros, con la mejor instalación deportiva de Gran Canaria, sino también con un colegio como el Heidelberg.

¿Ya se han puesto en marcha en esta próxima fase?

Se fundamenta en 19 proyectos y la asamblea fue el jueves. Hay que ir paso a paso, milímetro a milímetro.

¿La idea más cercana entonces cuál es?

Construir, al menos, cuatro o cinco campos más de entrada. Esa es la idea básica. Una ciudad deportiva seria, de élite, no son tres campos. El Villarreal tiene 16. De lo que se trata es de tener una ciudad deportiva que tenga cinco o seis campos, si no siempre se quedará corto.

¿Y el área de hospedaje?

En el actual edificio no rematamos la construcción porque había una pequeña planta alojativa para los jugadores para pernoctar por un viaje pronto, descansar o hacer la pretemporada como se hace en el Marbella Center.

La casona de Las Brujas, puesta en venta, ¿le interesa a la UD?

Nos interesa cualquier terreno próximo a la ciudad deportiva que se pueda adquirir en un precio razonable y cuadre en nuestro proyecto.

¿Cuándo, cómo y de qué manera empezara todo esto? ¿Hay plazos definidos?

Lo primero es terminar de firmar la compra de los terrenos. Hay uno que ya está y queda otro para el que nos falta reunir toda la documentación. Esto no se va a hacer en 15 días. Es igual que la aportación del fondo, que se recibe durante tres años. Todo lo que es estratégico no se resuelve de la noche a la mañana, necesita un proceso de maduración y desarrollo, optimizar ese proyecto a ejecutar. Las limitaciones que teníamos antes con la segunda fase ahora se pueden replantear para que no quede una ciudad deportiva inconexa, para que todo sea armónico.

En esa primera fase se invirtieron 24 millones de euros y hay un campo que todavía no se ha podido usar, el de césped artificial dispuesto para la cantera. ¿Qué ha pasado ahí?

La orografía del terreno es especialmente compleja. Tuvimos que levantar parte del campo porque se venía hundiendo. Se ha micropilotado buscando un terreno firme para poder hacer un contenedor subterráneo de 15 metros de profundidad. Hubo desplazamientos de tierra que no estaban consolidados y se tuvo que arreglar esa carencia de estabilidad para que sea seguro.

¿No plantearon nunca desechar Barranco Seco y empezar todo de cero en otro lado?

Sí, pero es una ubicación histórica del club, un deseo que empezó Manuel Betancor. Le quisimos dar continuidad. Además, la climatología de Barranco Seco es perfecta, con un especial recorrido de los alisios. No hace demasiado calor en verano y en invierno no hay un frío insoportable, ni tampoco hace viento.

¿Cabe algo más en Barranco Seco? Espacios para el ocio, por ejemplo.

Lo primero es equipamiento deportivo y alojativo: gimnasios, áreas termales, áreas de fisioterapia, campos de juego. Eso y área alojativa.

¿Quién va a participar en la sociedad UD Creative, ese brazo empresarial del club?

La UD Las Palmas.

¿Exclusivamente?

Sí

¿Y quién explotaría Barranco Seco?

La UD Las Palmas.

¿Hubiera podido mantener la UD a un activo como Sergio Araujo con LaLiga Impulso?

No. La persona que más tiempo le ha dedicado a Sergio Araujo durante su estancia en el club ha sido Miguel Ángel Ramírez. Tanto la dirección deportiva como yo mismo hemos sido los que más le hemos insistido en el desequilibrio que producía su contrato con respecto al resto del vestuario. Su alta ficha, que la hemos soportado todo lo que pudimos, hacía más que recomendable aceptar la oferta del AEK, sabiendo además que era el último año donde podríamos sacar algún rendimiento económico. Se resistió todo lo que pudo, pero imperó la lógica. Es más, aún sin su salario estamos ligeramente excedidos en nuestro límite salarial, pero hay una norma que nos permite estar en esta situación.

¿Cómo ha vivido la semana previa al primer partido en casa después de un año y cinco meses en el Gran Canaria?

Con mucha esperanza de que no haya ningún conflicto serio a la hora de acomodarse. Es lo que más me preocupa. Tengo esperanza en que la gente entienda que aplicamos medidas excepcionales en una circunstancias excepcionales. Este será el evento con mayor público asistente en Canarias desde que estalló la pandemia. Tenemos la certeza de que estaremos en un estadio seguro. Lo fundamental es volver. Para nosotros es el gran triunfo del domingo. Si eso encima lo aderezamos con una victoria ante uno de los favoritos al ascenso, pues mejor que mejor.