El rugido del Gran Canaria vuelve a sonar, con mascarilla

«Ya era hora, desde que me desperté esta mañana estaba que me moría de las ganas de subir a Las Palmas. Las horan han sido inifinitas, si llevo desde las cuatro de la tarde vestida en casa a ver si pasaba más rápido el dichoso reloj». La sonrisa de Verónica, miembro de la archiconocida peña Germán Dévora, refleja la ilusión de una marea amarilla que ha tenido que aguardar no solo desde la primera dentellada del desayuno de ayer, sino la de una temporada 2019 que se terminó ante el desconcierto de la evolución del planeta y una pasada campaña en la que ya fue habitual postrarse delante de los televisores para latir con la UD.

Junto a esta ferviente fan del equipo de su vida, que se desplazó desde Vecindario, se agolpan en las terrazas de los bares de Fondo del Segura, sus compañeros de aliento. Lorenzo, Cristian, Pepe El Herreño y Cristian Tillo, adoptado de la Peña Ultra Naciente. «Estamos aquí para disfrutar de una buena tarde de fútbol y además podemos ayudar a los bares, que también han ido sufriendo en este tiempo, con la vuelta del fútbol a ellos les ayuda para remontar», comenta José Luis.

A La Arrancadilla, uno de los clásicos puntos de peregrinación de los aficionados de la UD antes de emprender su entrada al Estadio; y al Ca Jorge, otro de los lugares de culto a la reunión previa a los partidos ligueros por su cercanía con las puertas laterales del recinto deportivo, se le une uno de los nuevos restaurantes de culto para la afición, el de La Pata Caliente. ¿Por qué? La aportación de Jonathan Viera a la apertura del local ha sido clave. Su figura en uno de los póster del local, reclamo para los feligreses que se acercan a venerar a su Messías. «Cuando llegue Jony en diciembre esto se va a poner bueno», sale al paso José Juan Pérez para dejar claro deposita toda su fe al 21.

Medidas anticovid, en orden

Frente al local en el que el Sheriff de la UD se impone en Fondos del Seguro se halla uno de los puntos de concentración de aficionados, no solo por la oferta de restauración sino por comprender las puertas de la 23 a la 24 en el sector Sur del Estadio de Gran Canaria. Con las apertura de las mismas desde dos horas antes del comienzo de la disputa del choque liguero (19.00 horas), el hormigueo de elásticas amarillas y en gran numero de las verdes de la segunda equipación de la actual campaña, fueron haciendo fila india para proceder a la entrada en el recinto.

De los requisitos que se les pedía a los aficionados para poder ingresar al Estadio destacaba la solicitud de cumplimiento de la pauta de vacunación, medida controvertida porque tal y como confirmaba una de las personas encargadas de permitir el acceso al recinto «no están obligados a enseñarlos, no tenemos autoridad para que nos lo muestren».

Lo que sí podían reclamar era el control de temperatura y la obligación de portar una mascarilla, que para evitar despistes y olvidos de última hora, se habilitaron unos vendedores ambulantes por parte del club que ofrecían la venta de mascarillas con la serigrafía del club con un precio de 1,5 euros.

Amor desde Irlanda

Tres de las personas que se acercaron a una de las vendedoras que ofrecían el dispositivo de protección sanitario fue la familia Keohane, llegada desde Irlanda «para disfrutar de buen fútbol».

Acompañados por Val Jaris, Keo y Spider, pasan unos días de vacaciones en Puerto Rico y decidieron emprender la subida desde el Sur para ver a la UD. «Esperamos ver un buen partido, son dos equipo que merecen estar en Primera División», afirmó Spider.

Estos aficionados del Cork City, club que milita en la segunda categoría del fútbol irlandés, dejaron claro que seguirían a la UD en el futuro, deseosos de degustar del buen fútbol que también tienen entre los miembros de su familia, pues tal y como afirmaron, tienen un hijo que pertenece a las catogrías de formación del Celtic Glasgow escocés.

Junto a esta familia irlandesa también se pudieron dejar ver por los aledaños del estadio antes del arranque del curso liguero aficionados llegados desde Japón. El alcance de LaLiga no tiene fronteras y el regreso de las aperturas de las puertas de los estadios no pone límites a los seguidores del deporte rey, ansiosos de nuevo de disfrutar de fútbol en directo.

Tampoco faltaron a la cita los representantes de la afición del Real Valladolid. Varias camisetas blanquivioletas se inmiscuyeron entre las elásticas amarillas. Nilo Iglesias acudió hasta Siete Palmas con unos amigos con los que sigue a su equipo por España. Obviando las declaraciones de Fede San Emeterio y Pacheta, que aludieron a elementos extraños climatológicos de las Islas en sus visitas deportivas, este aficionado del club rival prefirió optar por una valoración totalmente positiva. «Estar aquí es un regalo, la temperatura es magnífica, suave, sin el calor que hace en casa», aludió el pucelano.

Más allá de la polémica suscitada por el mediocentro y el entrenador del Valladolid, Iglesias resaltó la importancia que les da tener a Ronaldo como presidente. «Es único, nos da una dimensión internacional inigualable, a ver si también se le pega algo a los jugadores de lo que hay en el palco», indica entre risas.

Cuestionado sobre si tuvo algún problema para la adquisición de entradas, el castellanoleonés resaltó que fue fácil comprarlas para el grupo, al igual que para una amiga de última hora que se quiso unir. «Nos pusimos en la cola y había de sobra», confirmó.

Veteranos y noveles

Otra de las familias que se acercaron en comandita a Siete Palmas fue la formada por Juanjo, Diego, Alexis, Sergio, Juan, Pablo, Hugo e Ethan. Abonados desde hace décadas al club amarillo, los padres de los pequeños se sentían orgullosos de volver a llevar a sus hijos al Estadio para que sintieran las vibraciones de animar a los jugadores que llevaban un año y medio teniendo que disfrutar en la tele... y en las consolas.

Ethan tenía ganas de disfrutar de un 2-0 en casa con goles de Pejiño y Jesé. Una pequeña premonición, pues aunque el choque quedó empate 1-1, Big Flow sí que pudo complacer a su fan y ver portería ante el Valladolid.

Otra de las familias que disfrutaron viendo a jugadores sobre el terreno de juego fue la del joven Alberto Moleiro, alentado desde la grada por sus dos hermanas, un hermano y su novia, junto a los padres del tinerfeño

Alfonso Díaz, cuñado de la promesa de la UD, erigido portavoz familiar, aseguró que esperaba verle en el once titular, «porque se lo venía mereciendo y porque había muchos comentarios», pero tiene «claro que es un pibito joven y que tiene que tomarse su tiempo para ir entrando poco a poco».S

Sobre tener que sobrellevar la etiqueta del nuevo Pedri, Alfonso asegura que: «El aglo que tiene bastante asimilado, él es muy suyo y tiene muy claro quién es él, quien es su nombre. Está claro que todo el mundo lo compara con Pedri, pero yo creo que son dos jugadores totalmente diferentes y cada uno tiene su calidad y su juego».

Análisis en primera persona, con las sensaciones a flor de piel, viendo in situ los progresos de la última promesa del club amarillo y que va a despegar bajo la mirada de la afición. El fútbol está de vuelta para quedarse.