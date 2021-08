Durante el entrenamiento de ayer celebrado en Barranco Seco, el entrenador de la UD, Pepe Mel, llamó a ocho aspirantes a emular a los 25 canteranos que ya han debutado en el primer equipo de la mano del entrenador madrileño. Los integrantes de Las Palmas C, Samuel, Brian, Juanma, Julen, Víctor, Carlos, Gabriel –más conocido como Palme, por ser palmero– y Saliou, participaron en el partidillo disputado entre los jugadores que no actuaron en el once titular de la UD el domingo ante el Valladolid. Un camino que empiezan a labrarse con un destino claro: jugar en el primer equipo.