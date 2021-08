Veterano con urticaria al pánico. Escudo y manto protector del Álamo de Raúl Fernández. Raúl Navas dejó su recetario de central curtido y de oratoria meticulosa. Sin fisuras. Habló de Viera, de la frase de Pacheta y recordó que irán a tomar Montilivi "con respeto pero sin miedo". Preparan cómo "contrarrestar" el juego del equipo catalán para imponer su estilo "en cualquier campo", y Montilivi no es una excepción -no se gana desde 2014-. Del Girona resalta que tiene defensas "muy fuertes" como Bernardo o el grancanario Juanpe Ramírez, además de un centro del campo "vertical" y elogia al puñal Stuani. "Siempre está con la caña preparada y le brinda un empaque diferente" a otro de los firmes candidatos al ascenso como el Real Valladolid. "En Segunda hay delanteros de muchísimo nivel, pero si queremos competir con los mejores, hay que jugar contra ellos; tener respeto a todo el mundo, pero sin miedo a nadie".

En el aspecto personal, ha admitido que se sintió "cómodo" junto al ecuatoriano Erick Ferigra como pareja de centrales ante el Valladolid, aunque "un poco espeso" con el balón, algo que irá corrigiendo porque prevé que "el pico de forma" que lucirá en octubre. Con respecto al empate a un gol ante los pucelanos, pese a ser como local, cree que es "un buen punto" que les "refuerza", y en el campo reflejaron "el buen trabajo realizado en pretemporada". Del genio Jonathan Viera, cuya llegada estaba prevista para enero de 2022 pero podría adelantarse a este mes, el central sevillano cree que sería "una gran aportación" pero no cambiaría el objetivo de ir "partido a partido y pelear por los puestos de arriba".

Un dragón con 7.100 cabezas

Navas analiza la vuelta de los aficionados al Gran Canaria. Se estrenó con 7.100 almas, la tercera mejor entrada en la categoría de plata. "Es un elemento motivacional. Competir sin aficionados te permite jugar escuchando las indicaciones de técnicos y compañeros, que lo ven mejor todo desde la grada. En mi caso, estoy acostumbrado a las dos esferas. Pero me prefiero ver a mis aficionados en la grada: el público es fútbol”.

El exjugador de la Real Sociedad, Osasuna, Valladolid o Eibar se sinceró ante los medios. No es lo común. "Estuve espeso con el balón". Para conquistar Montilivi receta "competir al 200%". Reclama ser fieles al 'estilo UD' y saca pecho por el éxito de jugar a un nivel brillante con dos sistemas -el cuadro amarillo comenzó con dos centrales y acabó con tres con la entrada de Eric Curbelo-. "Hay que salir a jugar como sabemos en cualquier campo (...) El míster ha trabajado los dos sistemas. Nos hemos adaptado de una manera eficiente, son recursos que tiene el equipo. El otro día lo utilizamos en los minutos finales”. No quiso desvelar el once mágico de la UD para domar al Girona.

“Estamos preparados para contrarrestrar el juego del Girona. Es un partido muy complicado. En esta Liga da igual que juegues contra los poderosos que ante los que no quieren descender. El grado de dificultad es máximo".