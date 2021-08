Mel-Viera, binomio perfecto

Nadie como el novelista José Mel Pérez. Un literato, el rostro más ‘vierista’ del universo. El técnico centenario de la UD -103 duelos oficiales en el banquillo grancanario- es el mejor extractor de rendimiento en la carrera profesional de Jonathan Viera Ramos. El mediapunta del barrio de La Feria, que está próximo a rescindir con el Beijing Guoan de la Superliga de China, para firmar por el club isleño, en el que es su tercer regreso, computa 190 duelos con Las Palmas. En lo que respecta a sus batallas ligueras (184), con Mel escenificó trece contiendas en la categoría de plata con un balance de ocho victorias, un empate y cuatro derrotas. De los 39 puntos en litigio, besó el 64,10 % de los puntos (25 unidades). Lo de que deja el registro de 1,92 puntos por duelo liguero. Superando el ciclo con el resto de técnicos en la Isla: Juan Manuel Rodríguez (1,58), Paco Jémez (1,07), Quique Setién (1,01), Manolo Márquez (1), Paquito Ortiz (1) y Pako Ayestarán (0,16).

Además, cabe reseñar que la última ocasión que la UD pisó el playoff de ascenso fue bajo la dictadura del binomio Mel-Viera. El genio de La Feria debutó ante el Girona en Montilivi -rival y escenario del pulso del domingo- con una controvertida derrota (1-0). Luego llegaron cuatro triunfos consecutivos ante Albacete (3-2), Ponferradina (0-2), Lugo (0-2) y Deportivo (3-0). Tres derrotas -ante Cádiz (2-0), Fuenlabrada (1-3) y Zaragoza (3-0)- para volver a sumar cuatro éxitos ante Oviedo (3-1), Extremadura (0-1), Numancia (3-1) y la gran remontada ante el Elche en el Martínez Valero (2-3). El último duelo de Viera acabó en tablas ante el Rayo de Jémez (1-1).

Fueron 1.080 minutos en los que el ‘21’ hizo diez dianas -tres desde el punto de penalti-, para patentar una sociedad de magia con Pedro González ‘Pedri’ y el colombiano Juanjo Narváez. Cedido por el Beijing, el artista barroco aterrizó con la UD en la 14ª plaza y dejó al bloque isleño en la sexta.

Juan Manuel Rodríguez, ahora en el filial de la UD por quinta campaña consecutiva, dirigió a Viera desde la 27ª jornada de la 2010-11 -con un empate ante el Recreativo de Huelva- hasta la 42ª y última de la 2011-12. En total, 41 partidos de Liga [cabe restar los que se perdió por sanción o lesión] con un balance de 18 victorias, once empates y doce derrotas. La supla sumó 65 de los 123 puntos en competición -lo que significa el 52,8% del botín-. Con nueve dianas en la 2011-12, su segunda mejor marca tras los diez tantos en Primera (2015-16) y en la citada 2019-20 en la categoría de plata, de Juan Manuel, el ‘21’ tomó buena nota del sacrificio defensivo. «Me enseñó lo que se no ve durante un partido desde la grada, aquellos aspectos más oscuros pero necesarios en labores destructivas», llegó a valorar el internacional y exjugador del Rayo Vallecano o Standard de Lieja de la liga belga. El Mourinho canario se permitió la osadía de sentar a ‘Viela’, con la excusa de rebajarle la presión. Fue duramente criticado por el entorno. El estratega estiró la formación integral del artista.

Viera fue vendido al Valencia por 2,5 millones tras solo dos campañas en la élite. El estratega que lo hizo debutar en la 2010-11 fue Paco Jémez en el Gran Canaria ante el Nàstic de Tarragona -el 28 de agosto-. Los amarillos se impusieron (3-2) y el primer tanto del canterano llegó ante el Villarreal en la Ciudad Deportiva del Submarino Amarillo (0-3). Lleva 54 dianas en su expediente, así como 29 asistencias. Es el 14º máximo realizador en la historia del club grancanario y aspira a pulverizar el guarismo de Germán Dévora (118).

El ciclo del camuflaje

En la 2010-11, el ciclo de Jémez duró 26 jornadas. Regresó al banquillo amarillo en la 2017-18 y coincidió con Viera durante siete fecha ligueras antes de que el talentoso atacante fuese vendido al Beijing Guoan por casi 20 ‘kilos’. El atacante se despidió ante el Sevilla de Roque Mesa y fue el inicio del fin. Un descenso de libro. El ciclo del camuflaje fue bochornoso. El ‘21’ firmó con el técnico cordobés un total de 26 partidos de Liga: con seis victorias, diez empates y diez derrotas. Se hizo con 28 de los 78 puntos en litigio -lo que supone el 35,8% del total-.

Y con Quique Setién allanó su camino hacia la selección -éxito que llegaría en el ciclo de Pako Ayestarán en el banquillo el 9 de octubre de 2017 ante Grecia-. En la travesía de seda, con el estratega cántabro, el genio de la ‘V’ coincidió en 59 partidos de Liga, con un balance de veinte victorias, doce empates y 27 derrotas. 60 puntos de 177 puntos en el zurrón -el 33,8 %-. Exhibiciones en el Bernabéu y la condición de líder de Primera.

Con Setién, el gran ídolo del Gran Canaria besó su techo como realizador con un técnico: 16 tantos. Luego llegaron Manolo Márquez (seis partidos, dos victorias, 0 empates y cuatro derrotas; seis de 18 unidades, un 33,3 %). De Manolo ‘el breve’ a Pako Ayestarán. Con el vasco, Viera computó seis encuentros con un cadavérico balance de cero triunfos, un empate y cinco reveses. Un punto de 18 -5,5% de la cosecha-. Con Paquito Ortiz, también en el cielo del balón, cuatro pulsos con una alegría ante el Betis de Setién, un empate y dos batacazos. Mel es el rey del ‘vierismo’ ilustrado. Lo dicen los números, que atesoran la razón.

La venganza de Jesé: incluido en el once ideal





Jesé Rodríguez Ruiz, que firmó el gol más bello de la primera jornada de LaLiga SmartBank, tras finalizar de forma acrobática un centro de Benito Ramírez, en una acción que se gestó con un gran pase de Kirian Rodríguez, fue incluido ayer en el Once Ideal de la primera fecha liguera. Esa alineación la integran el portero del Sporting Mariño, así como los defensas Luis Pérez (Real Valladolid), Jorge Pulido (Huesca) y Odei Onaindia (CD Mirandés). En la sala de máquinas: Viti Rozada (Oviedo), Álex Corredera (CD Tenerife), Jaime Seoane (Huesca) y el estilete grancanario Jesé Rodríguez. Tres delanteros completan el once del glamour: Ramazani (Almería), Jon Karrikiburu (Sanse) y Stuani (Girona). Además, Ale García, tras superar el Covid, se sumó ayer al trabajo con el grupo de Mel. Nuke Mfulu, por su parte, sigue brillando en Barranco Seco y apunta a su primera convocatoria para el partido del domingo en Montilivi. Así como el ariete Rafa Mujica. Tras la suspensión del partido ante El Paso en La Palma, hoy solo hay una sesión de entrenamiento.| P. C.