Aythami Artiles: «Dejé la UD sin rencor y no quiero un homenaje»

El 4 de junio, el presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez hacía pública su salida tras 274 partidos en tres ciclos en once campañas. 79 días después marca para el Nàstic y así cerrar la pretemporada con victoria. ¿Con qué sueña?

Vamos a por todas, no tenemos el mayor presupuesto de la Primera RFEF pero hay hambre. Gente joven, comprometida y con unas ganas increíbles. El objetivo es el ascenso, y de igual manera, con la misma pasión, pendiente de todo lo que concierne a la UD Las Palmas. Mañana [hoy para el lector] me acercaré al hotel para saludar a mis excompañeros]. Luego iré a Montilivi como un aficionado del club amarillo más. Ojalá que en junio de 2022 los dos logremos el mismo sueño: subir de categoría.

Araujo denunció que «salió por la puerta de atrás». Javi Castellano, por su parte, elevó la crítica: «merecíamos un mínimo de respeto». ¿Usted cómo salió: por la puerta de atrás o por la principal del club?

No hay que poner reparos; esto es fútbol y ley de vida. Pasa en todas la empresas. En lo referente a mi caso, no me renuevan [el contrato se extinguía el 30 de junio] , me lo comunican y me voy. Ni por la puerta principal o la trasera, ni por la puerta de adelante o la de atrás. Sigo disfrutando de mi profesión, ni estoy dolido o jodido. El fútbol es así. Los dirigentes sentaron veredicto y se respeta.

Se de la circunstancia de que las dos ocasiones que usted deja la UD (2018 y 2021), Luis Helguera figuraba en la dirección deportiva. ¿Es casualidad?

Es una decisión del director deportivo Helguera. Yo ya lo intuía, pero para eso lo llamaron: vino para tomar decisiones. Casualmente las dos veces en las que hemos coincidido, tanto Luis como yo en la UD, en ambas he tenido que salir. Y así fue. Pero le reitero que no le guardo rencor alguno a nadie de la institución. Tan querida y amada por los grancanarios. Lo que quiero y deseo es que la UD gane y le vayan bien las cosas, proyectos, fichajes...

Usted, como los citados Javi Castellano y Sergio Araujo, así como Dani Castellano, se marcharon sin el aliento de la grada por culpa de la pandemia y las restricciones sanitarias. ¿Espera que la UD le haga un acto de homenaje con el Gran Canaria lleno -como se hizo con Juan Carlos Valerón o Ángel-?

No, nunca he pensado en un homenaje. Sigo jugando y estoy muy feliz y orgulloso de haber defendido el escudo de mi tierra, de mi Isla. De ver cumplido mi sueño desde que era pequeñito. Lo del homenaje carece de sentido. No lo han tenido jugadores que han hecho muchísimas más cosas que yo; por lo tanto...No tiene sentido. Todo vino de esta manera y me quedo con los gratos recuerdos.

El cuadro amarillo no gana en Montilivi desde noviembre de 2014 (1-2). ¿Lo recuerda?

Marcamos los dos tantos [obra de Guzmán Casaseca en 14 minutos] muy rápido. Fueron madrugadores. El primero en una contra y el segundo con un pase de Momo al ‘estilo Momo’ con caño incluido. Más que el partido, recuerdo toda la temporada. Jugábamos cada domingo con una intensidad tremenda. Y éramos hombres, gente que queríamos ascender, que ganaba los partidos como el día del Girona desde el oficio. Ahí reside la clave para poder ascender: sacar los partidos desde el compromiso, más allá del juego preciosista que luzcas.

Y ahora llega Jonathan Viera -debe rescindir con el Beijing- a una UD que recupera el rigor defensivo. ¿Apuesta por el aterrizaje del ‘Messi canario’ y de la conquista del cielo?

¿Viera? Todos sabemos lo que puede darle al equipo. Es un fichaje que ilusiona al aficionado, vale del estímulo La última vez que estuvo en la UD hizo unos números impresionantes [diez goles, ocho victorias y 25 puntos en trece partidos] y sería una grandísima noticia. Que pueda estar ayudando al equipo, pues madre mía. Ojalá se haga todo oficial, pero no en enero. Ya mismo. Cuanto antes mejor porque es un gran paso. Con ese fichaje ya estaría mucho hecho pero no todo para ascender.

¿Qué le parece que Raúl Navas -lleva un partido- sea uno de los capitanes de la UD?

Pues lo voy a poner un ejemplo. Yo llevo cuatro días en Tarragona y salí elegido por la caseta como uno los capitanes. Los compañeros me votaron, fue así de simple. No sé cómo ocurrió en la UD, pero en el caso de Maikel Mesa, me alegro enormemente. Estoy orgulloso porque representa a la perfección lo que debe ser un capitán, tanto dentro como fuera.

Usted siempre ha defendido el compromiso y los valores del lagunero, solo hay que ver cómo celebrar los tantos...

Le paso el testigo, está más que capacitado para llevar esta enorme presión de la mejor manera.

Hay vida después de la UD: usted subió con el Xerez, evitó el descalabro del Córdoba, jugó 80 partidos con el Dépor...

Faltan más equipos canarios en esta nueva categoría. En 2ª RFEF ya los vemos. El futbolista canario debe motivarse. Pero miro mi expediente y no me fue mal. Ojalá tanto la UD como Nàstic podamos celebrar un gran curso.

¿Cómo acabó su relación con Mel y el cuerpo técnico?

Muy bien, tres años magníficos. Hablamos hace poco.

¿Levantarán el puño? ¿Cómo piensa celebrar el gol de la UD?

Haré toda la fuerza posible. Nada como el sabor de la victoria.