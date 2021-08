«No podíamos salir a tumba abierta; era un suicidio»

«Hay que valorarlo positivamente. Después de la experiencia del año pasado, cuando se nos atragantaban estos partidos. Estoy convencido de que este duelo nos hubiésemos perdido (...) El equipo debe ser difícil de ganar, como se ha visto. Estamos en la segunda jornada y debemos ser rocosos. El equipo ha estado muy serio. Fuimos solidarios, y es para estar satisfechos. Hemos empezado con un sistema, hemos terminado con el otro, y mantenemos las directrices, sin descomponernos». Insiste que ahora sí sabe sufrir con y sin balón. «Hemos salido con otra mentalidad y en otro papel. Teníamos claro que teníamos que hacerle el partido espeso al Girona, algo en lo que teníamos que dar un paso adelante. En la primera parte lo hicimos bien y, en la segunda, con su empuje, nos ha costado un poco más».

Una tabla mentirosa

Mel reclama cautela y paciencia. «Aunque hubiéramos hecho seis de seis, mirar la tabla en agosto es absurdo. Tenemos que ir sumando piedras y subiendo escalones para subir en prestaciones. Ha entrado Moleiro, Sergi, Enzo, Fabio... El equipo sigue dando una buena versión y eso es lo que a mí me importa. Lo demás, no me inquieta».

En relación al fichaje de Viera, guardó silencio. «Igual que el Barça no habla de Messi, nosotros no vamos a comentar nada de ese jugador. Dicen que ya viene, vamos a esperar a los acontecimientos», determinó el estratega.

«¿Moleiro? Ahora que pasamos por Barcelona espero que el Barça saque la billetera», aseveró

Sobre el partido de Moleiro, también sacó a relucir su arista más bromista. «Esperamos que ahora que vamos por Barcelona, venga el Barça y nos lo compre. Ya llevo un tiempo a mis órdenes y solo tiene 17 años, conviene no olvidarlo. Debe cumplir los plazos y veremos hasta dónde llega. Las comparaciones no son buenas», aludió sobre el ‘caso Pedri’.

Cuestionado por la suplencia de Jesé Rodríguez, por segunda jornada consecutiva, el novelista Mel recordó que se trata de una cuestión «táctica». «Dado la idea que teníamos para hacer el partido más duro y exigente en el tema físico, no podíamos salir con Jesé. Sería un suicidio jugar a tumba abierta con este Girona».