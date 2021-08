El seísmo galáctico de Jonathan Viera

Viera debutó de amarillo el 28 de agosto ante el Nástic y en mayo del 2012 fue vendido al Valencia por tres millones. Regresó cedido por el Standard de Lieja belga (2014) y maravilló en el tramo final de la 2014-15 para abrir el cielo de Primera. La UD se hizo con los servicios del mediapunta -tras el pago de un millón- y alcanzó la excelencia en la máxima categoría con Quique Setién -21 goles-. Internacional absoluto, fue traspasado al Beijing (19 de febrero del 2018) y la UD inició el Apocalipsis. Bajó a Segunda y no levantó cabeza. En septiembre del 2019, regresó cedido por el club de Pekín y puso al cuadro de Mel en otra órbita: playoff de ascenso. Hizo diez goles en trece partidos y jugó su último partido de amarillo el 21 de diciembre del citado año.

El tercer regreso de ‘JV-21’ lleva nuevamente el sello de Miguel Ángel Ramírez. A falta de las tres eliminatorias por el título de la Superliga de China -se juega en diciembre-, el genio de La Feria fue abducido por las bonanzas del ‘proyecto del Ferrari’. Ramírez sedujo a Viera, que debí volar a China a mitad de octubre. En el tramo final de su recuperación de rodilla, el isleño alcanzó ayer un acuerdo de desvinculación -su contrato se agotaba el 2 de enero-. Perdona al Beijing tres millones de euros.

Adrenalina para el partenón

“Vengo a recuperar la ilusión de la gente; es mi desafío. No hay nada peor que ver tristes a los seguidores de la UD. Quiero que la gente vuelva al Gran Canaria, juntos podemos hacer cosas grandes (...) Llevamos más de un mes con este tema. Se hizo largo. Hay que comprender la postura del Beijing», determinó el ‘21’ en la emisora del club. Para Viera, su salida en 2018 no resultó cómoda. «Tengo esa espinita clavada». Y admite que disponía de otras propuestas: «Tenía otras ofertas y perdí mucho dinero por rescindir en China».

Provocador y desafiante, el mediapunta recalca que «voy a devolver lo de 2018. Muchos no entendieron las circunstancias de aquella salida. Como aficionado de la UD tampoco lo habría entendido».

Viera ya estuvo cerca de volver en enero de 2020. «La afición quería que volviese y yo también. Pero no se podía». Quiere debutar el mismo viernes ante el Huesca.

Su último partido fue el 4 de mayo -el día que recibió el impacto en su rótula derecha-. «Cuando llegue el momento de jugar, no me gustará salir. En dos o tres semanas estaré; hablaré con el míster [Mel]. El grupo es joven y desprende ilusión pero aún no ofrece lo que puede dar. Hay margen de mejorar. Nos vamos a salir».

Presentación a lo Prince

Desde las 18.00 horas del viernes, antes del UD-Huesca,y con el Gran Canaria como elemento redentor. Viera busca el perdón de su fuga en 2018 y el club ultima los detalles de un acto con restricciones -el máximo del aforo es de 14.000 fieles-. Evoca a las presentaciones Juan Carlos Valerón (2013) -con 4.000 espectadores- o la de Prince Boateng (2016) -unos 5.300-.

«Es capital que acuda el mayor número de seguidores. Hay que reconocer su bondad con cariño, pierde muchísimo dinero», apunta Ramírez. «Es nuestro crack y lo vamos a disfrutar como merece».

Vuelve a sobrevolar el capítulo de la marcha de 2018. Para el principal ejecutivo, fue una cuestión de «supervivencia económica». «Viera nunca se quería ir. Pero era lo mejor para la UD. Ahora tiene el idéntico reto de llevar a este equipo a Primera». El ejecutivo de máximo rango desvela «situaciones de riesgo» que complicaron la operación. «Era un deseo por las dos partes, pero no queríamos elevar la presión. Se podía cristalizar en este agosto porque la competición en China está parada. No vuelven hasta diciembre y era un desperdicio tenerlo aquí sin poder jugar». La intención del club era la de disponer de ‘JV-21’ desde el próximo enero. Todo se precipitó.

«El amor del jugador por el escudo es clave. El sábado estará con el grupo. Nuestra preocupación era que permaneciese mucho tiempo parado (...) Hay pocos de su nivel que vengan a sacrificarse a Segunda. Hay que disfrutar y llenar, dentro de las restricciones, el estadio. Tenemos todas las piezas; un buen Fórmula uno. Mel dispone de un equipo muy competitivo». Aclaró que el alta galáctica forma parte de una estrategia que contaba con la venta de Araujo al AEK -1,4 millones- para ajustar el mapa salarial (ocho millones para todas las fichas profesionales).

«Ahora entenderán la estrategia y los motivos por los que tuvo que salir Araujo». Ramírez confiesa el último capricho del Beijing. «Estaban dispuestos a pagar para que jugase en diciembre». La UD de las galaxias. Viera activa el delirio. El Ferrari es ahora un OVNI.