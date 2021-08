El debate del Ferrari se agota

Se acabó la timidez y el conformismo de la Unión Deportiva de las tres últimas temporadas. Ya no vale solo con competir, no puede volver a abrirse una ventana de 13 años en regresar a la máxima categoría del fútbol español y Viera ha vuelto para enmendar el batacazo de la última vivencia en LaLiga Santander.

«Voy a devolver lo de 2018, tengo esa espinita clavada», confirmaba ayer el mediapunta en una clara declaración de intenciones. Se marchó en febrero a China, el equipo perdió la categoría, y ahora el 21 quiere catapultar a la UD al Olimpo que no debió abandonar. En su mente, repetir la gesta de su primer regreso al club en 2015, con el último ascenso amarillo en el 21-J.

Se acabó la modestia

Si durante el verano las declaraciones vertidas por la parte representativa del club, tanto por el presidente de la entidad, Miguel Ángel Ramírez, como del entrenador de la plantilla, Pepe Mel, en el que ambos apelaban a la prudencia a «un incremento de exigencia», ahora es el máximo mandatorio del club el que lo ve más claro con el advenimiento divino de Viera. «El objetivo ahora es subir a Primera». Se acabaron las medias tintas.

En referencia al símil automovilístico, Ramírez también quiso aclarar que aunque en el periodo estival quería controlar los acelerones del utilitario, apostando más por el modelo turismo, ahora ya opta por soltarse la melena y es más ambicioso: «Ya tenemos todas las piezas, un buen Fórmula Uno, Mel dispone de un equipo muy competitivo», añadió.

Mientras, el entrenador amarillo todavía no se ha pronunciado al respecto en cuanto a incrementar los retos que tiene por delante con la llegada de Viera. El pasado domingo, en la rueda de prensa posterior al enfrentamiento ante el Girona, el míster obvió contestar sobre la incorporación del jugador: «No voy a hablar de él como no hablo tampoco de Messi porque no están en nuestro equipo».

Aun así, la confianza de Mel en el Mago de La Feria es plena. Sin ir más lejos, el viernes pasado en rueda de prensa previa al mismo encuentro liguero, el entrenador sacó pecho con su gestión con el jugador: «Conmigo se vio la mejor versión de Viera», resaltó.

Ese rendimiento fue el que tuvo el 21 en 2019, cuando se conjugó en el terreno de juego con un Pedri en plena efervescencia, Juanjo Narváez, Rubén Castro y hasta la mejor versión de Tomas Pekhart. Un poderío ofensivo con el que alcanzar los 10 tantos en tan solo 13 partidos, guarismos nunca vistos en el registro del mediapunta. Una proyección de 30 goles, pichichi del año en cuanto a rendimiento.

Han pasado dos años desde entonces, una lesión de rodilla, pero la ilusión de Viera está intacta, quiere volver a hacerse la foto con la Ultra Naciente a su espalda. Comienza el reto.