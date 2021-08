Viera saca brillo a su bazuca

Bajo la supervisión de Juan Naranjo, jefe del equipo de fisioterapeutas y recuperador personal del genio de La Feria, así como por el readaptador Andrés Pérez, el ídolo del Gran Canaria hizo un circuito con picas, series de esprint y lanzó un serial de faltas desde la frontal. En diez días estará con el grupo y el reto es que inicie el cuarto ciclo de amarillo ante el Ibiza en el Partenón de Siete Palmas (sábado 11 de septiembre, desde las 17.15 horas en la 5ª jornada).

113 días después de su lesión con el Beijing Guoan -tres meses y 21 días-, Viera inicia el tramo final de su recuperación. Saca brillo a su lanzacohetes. «¡Madre mía!», llegó a exclamar tras los primeros sudores. A la hora de lucir su habilidad a balón parado, todas volaron a kilómetros del poste. Desde la planta de los jugadores en el edificio del recinto, llegaron algunas críticas. ‘¡Te puede la presión!’, aseveró Álvaro Lemos tras los cristales. Y Romario sacó su lado canchero. El germen de barrio que le acompaña desde alevines. «Los martes, todos juegan y marcan. Todo el mundo puede hacerlo. Pero yo lo hago los domingos; los días de partido. Ahí me toca a mí».

Lesionado en mayo, el habilidoso artillero inicia su particular pretemporada. Tras superar el reconocimiento médico en el Hospital Perpetuo Socorro, trata de cicatrizar la rotura parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla. «Precisa de minutos y de perfeccionar el golpeo; en una semana y media ya puede estar bajo la exigencia del grupo. El día del Ibiza parece la fecha más indicada para el debut; pero vamos poco a poco. La predisposición es impresionante», valora uno de los galenos.

Cero suplencias con Mel

Con un valor de mercado de 2,2 millones -llegó a lucir ocho ‘kilos’ antes de ser vendido al Beijing en 2018-, Viera es el jugador mejor pagado del plantel del novelista José Mel Pérez. Con un sueldo anual que ronda los 900.000 euros, firma por cinco campañas. Lo que va a percibir de la UD hasta junio de 2027 no llega a lo que percibía en una campaña en China -unos seis millones-. Descaro, ambición y el segundo ascenso de amarillo como obsesión. Hacer olvidar la salida de febrero del 2018, solo dos meses antes del desplome hacia la Segunda con el ‘ciclo Emenike’. Y para eso hay un plan.

El baile barroco. La plasticidad de enviado de los cielos. En el ciclo del novelista Mel -trece partidos en la 2019-20-, Viera nunca fue suplente. Si mantiene su dinámica realizadora en las 38 contiendas ligueras que podría disputar (en el caso de que debute ante el Ibiza en la quinta fecha liguera), acabaría con 29 dianas. Una cifra propia de un pichichi de Segunda.

Encaje táctico y socios

Mel tiene tarea. Debe gestionar y fabricar un ecosistema táctico para Viera. En la última etapa del genio de La Feria, el ‘21’ contó con la presencia de Pedri, Kirian Rodríguez, Benito Ramírez, Sergio Ezequiel Araujo, Galarreta o Juanjo Narváez como aliados. Se dispara el grado de posesión, y resulta poco factible que la nueva UD, la del bólido ultrasónico, pueda deleitar con una línea de cinco defensas y tres centrocampistas de corte destructivo. En la gran metamorfosis fabricada por Luis Helguera y sus nueve adquisiciones, activos como Peñaranda, cuentan con el sello ‘made in Viera’. La sinfonía de la fantasía, de la que también pueden formar parte rostros como Moleiro, el citado Kirian y la gran debilidad del ‘21’: Sergio Ruiz.

La sociedad Ruiz-Romario dará mucho que hablar en la categoría de plata. Desde la entidad amarilla son conscientes de que gran parte del ascenso pasa por la interacción entre estos dos timplistas del balón. «Me encanta Ruiz», llegó a manifestar. El icono del Partenón de Siete Palmas encañona al Ibiza. El ascenso es una deuda pendiente para cicatrizar la fuga de 2018.

Moleiro y Ale García, citados por la sub 19





Premio y reconocimiento a las dos perlas de Barranco Seco. Los nuevos ‘Pedris’ llaman a la puerta de la ‘Rojita’. Alberto Moleiro, titular ante el Girona FC el domingo en Montilivi (0-0), y Ale García, que aún no ha debutado con la UD en este curso tras superar el Covid-19, han sido incluidos en la relación de 24 jugadores para disputar dos amistosos ante México con la España Sub 19 de Santi Denia. El viernes 3 de septiembre en el Estadio Olímpico Camilo Cano de La Nucía (Valencia). El 5 del citado mes, el pulso internacional se juega en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm. De tal manera que José Mel Pérez no podrá disponer de los jugadores juveniles para la cuarta jornada de la competición de plata ante el CD Mirandés en el Municipal de Anduva. Está previsto que la concentración arranque el 30 de agosto. De esta manera, Moleiro y Ale García, en el caso de que debuten con la España sub 19, se suman a otros internacionales con paso por la UD Las Palmas como Pedri, Josep Martínez o Rafa Mir -que en la 2018-19 fue citado por la sub 21-. En el caso de Moleiro, el club amarillo dispone de un preacuerdo de venta con una entidad extranjera. | P. C.