Mel: "¿Ya somos un Ferrari? Lo son muchos equipos, pero no tenemos que quitarnos presión"

MENTALIDAD DEL EQUIPO CON LA LLEGADA DE VIERA

El revuelo de la llegada es más de cara hacia fuera que los nuestros. Tenemos a un compañero que nos va a hacer mejores. No les ha despistado. A Jony lo conocemos y sabemos lo que vamos a esperar de él. De cara hacia fuera, el plantel está concentrado en el Huesca y Jonathan no nos va a ayudar en este partido.

¿LA UD YA ES UN FERRARI?

El error es mío, que te las coges todas con papel de fumar. Fíjate en todos los equipos que hay en la categoría. Hay ocho o nueve que van a competir arriba y nosotros debemos estar ahí. No tenemos que quitarnos presión. No hemos jugado ni con Almería, ni con Leganés ni con Eibar.

Hemos mejorado gracias al trabajo de la secretaría técnica y del club. La llegada de Jony nos hace mejores. Cada semana tiene su peculiaridad. Sin duda alguna la plantilla ha mejorado.

El PRESIDENTE DICE QUE SE PUEDE OPTAR A ALGO MÁS CON VIERA. ¿RECOGE EL TESTIGO?

El objetivo es que hemos mejorado, somos fuertes en todas las líneas y estamos más compensados. En manos del entrenador el equipo tiene que mejorar. No escurrimos la responsabilidad ninguno. La UD tiene que estar en los mejores, esté Viera o no. No sabemos cuando va a estar disponible tampoco . El equipo ha competido sin él. Tenemos que optar a estar arriba. Hay que dar un pasito más adelante. Desde el cuerpo técnico no escurrimos la responsabilidad. Jony viene para hacernos la tarea más sencilla.

¿ALGÚN JUGADOR HA PEDIDO SALIR?

Ningún jugador ha pedido salir. Imagino que esa conversación si la plantilla se cierra. Soy partidario de una plantilla de 22 jugadores, sobre todo por los jóvenes, pero queremos una plantilla extensa al menos hasta navidades. Entonces si se dará esa conversación.

DEMASIADA PRESIÓN TRAS LA LLEGADA DE JONY

Lo que conozco a Viera, eso le da igual. A mí lo único que me preocupa es que Jonathan no va a jugar ya. Vamos a centrarnos en el Huesca, Mirandés, Ibiza, Burgos...

JESÉ ¿ESTADO?

Decisión técnica. No tengas ninguna duda. Pienso en el bien común. El fútbol ha cambiado en el aspecto de los cinco cambios. Te hacen cambiar el partido en el sprint final. Tienes que tener gente fresca. En el plan de los dos primeros partido Jesé estaba para el final de partido. Cuando él de un paso adelante, entrará de inicio. Lo bueno de la plantilla es que tenemos a dos jugadores por puesto.

SISTEMAS DISTINTOS CONTRA VALLADOLID Y GIRONA. ¿AHORA?

Para mí eso no tiene que ver en casa o fuera, sino el rival. Por las virtudes, cómo hacerle daño o contrarrestar. En Valladolid opté por una porque la habíamos trabajado en pretemporada y en Girona opté por los dos puntas para asegurarnos en defensa. Ferreiro y Joaquín por bandas, Seoane y Borja García como referencias, el jugador del Alavés en el centro. Tengo claro como ponernos en el centro del campo para igualar fuerzas y hacerles daño.

5 CAMBIOS DE INICIO EN GIRONA | SITUACIÓN DE CEDRÉS

Con Cristian no tengo nada más que decir, el tiene mi opinión. Ya he hablado con él porque merece esa conversación, es una cosa del club y él.

Con los cambios, depende del rival. Tenemos jugadores de diferentes perfiles. Hacerle daño al rival es nuestra prioridad. Tomaremos la decisión mañana. Lo normal es que no haya excesivos cambios.

ESTADO DE FORMA DE NUKE MFULU | QUEJAS POR VENIR A GRAN CANARIA

Nuke tiene un proceso de adaptación igual que a Jony. Se está acomodando a la Isla, la familia también. Yo lo entiendo porque a mi me ha pasado. El chico va a mejor y llegará un momento en el que tome la iniciativa en el campo. Será pronto.

¿Lo de las declaraciones? Voy a ser lo más elegante posible. Llevo dos años y medio aquí y solo me he encontrado un sitio maravilloso. El clima es excepcional, la gente que no conoce esto no sabe muy bien lo que es este clima. Yo estoy encantado.

En lo profesional. No he escuchado al Tenerife o a nosotros quejarnos cuando vamos a Burgos y estamos a -2. No dejaré a nadie decir eso porque es una tontería. Hay que aceptar todo como es y el juego, que es lo más importante. No hay que darle mucha importancia.

Deberíamos hacer una votación y llamar al Gran Canaria, Mordor o Marte Arena.

UNAI VEIGA

No sucede nada. Solo pueden jugar 11. Tengo 28, con Jony 29. Tengo la obligación de poner lo mejor. Son 42 partidos, a lo mejor 46. Todos van a tener su oportunidad, esto es muy largo. Con el tema del covid, caen uno y detrás vienen 4 más. He hablado con Unai y le he dicho que tenga paciencia. Contra el Huesca juegan 11, se quedan 17 más.

IBAI GÓMEZ

No voy a hablar de un jugador que no está en el equipo. Estoy contento con la plantilla, pero el mercado es el mercado. No estamos exentos tampoco de que nos quiten a alguien nosotros. La secretaría está atenta al mercado. A lo mejor un equipo quiere a alguien nuestro y hay que tener recursos para contestar.

MUCHOS EQUIPOS CON TRES CENTRALES. ¿QUÉ APORTA?

Cada uno podemos hacerlos por diferentes causas. El año pasado tuvimos un problema, que con el balón hacíamos una cosa y sin él teníamos dificultades para defender. Otros lo hacen para dar salida al balón por fuera. Nosotros tenemos un juego rico por dentro y buenas bandas y tenemos que elegir el momento en el que usarlo, para ello tenemos que tener exceso de centrales. Con Ferigra, Navas y Coco estamos completos.

¿ALE GARCÍA Y RAFA MUJICA? REFORZAR CON UN EXTREMO

Estamos mirando el mercado y viendo las posibilidades que hay. El club tiene que tener en cuenta también el fair play financiero. Por fuera está Pinchi, Pejiño, Benito, Óscar Clemente que puede jugar por fuera. Ale García, que me encanta, Jesé que puede jugar por izquierda, Claudio también. No por necesidad, sino porque prevemos la posibilidad de que también haya otros equipos que quieran gente nuestra

FERIGRA

Contentos. Solidez defensiva y salida de balón. Ejemplo de pundonor y entrega. El otro día en el descanso tenía una herida fea. Ha entrenado como un titán sin descansar. Es un ejemplo para los demás. Hace ganar puntos. Como con el tema de Unai, todos merecen una oportunidad, la Unión Deportiva está en construcción.