Mel: «Con Viera hay que dar un pasito más adelante»

Pepe Mel recoge el testigo de Miguel Ramírez. El presidente, sin nombrar la palabra ascenso, comentó tras fichar a Jonathan Viera que con el ‘21’ el equipo debía optar a más, y el técnico, que tampoco fue explícito en cuanto a la meta final, lo asume.

«El objetivo es que hemos mejorado, somos fuertes en todas las líneas y estamos más compensados. En manos del entrenador el equipo tiene que mejorar. No escurrimos la responsabilidad ninguno. La UD tiene que estar entre los mejores esté Viera o no. El equipo ha competido sin él. Tenemos que optar a estar arriba. Hay que dar un pasito más adelante. Desde el cuerpo técnico no escurrimos la responsabilidad. Jony viene para hacernos la tarea más sencilla», comentó el madrileño en la previa.

El de La Feria fue el octavo fichaje del verano, pero podría no ser el último. «Estamos mirando el mercado y viendo las posibilidades que hay (...) No por necesidad, sino porque prevemos la posibilidad de que también haya otros equipos que quieran gente nuestra», comentó en ese sentido.

Sobre las posibles salidas, agregó: «Ningún jugador ha pedido salir. Soy partidario de una plantilla de 22 jugadores, sobre todo por los jóvenes, pero queremos una plantilla extensa al menos hasta navidades. Entonces si se dará esa conversación», vaticinó.

El dibujo

Cuestionado por si va a recuperar el sistema 4-3-3 con el que debutó ante el Real Valladolid, para desechar el 5-4-1 que dispuso en Gerona, dijo:

«Para mí eso no tiene que ver con que el partido sea en casa o fuera, sino con el rival. Por las virtudes, por cómo hacerle daño o contrarrestar. En Valladolid opté por una porque la habíamos trabajado en pretemporada y en Gerona opté por los dos puntas para asegurarnos en defensa».

«Tengo claro como ponernos en el centro del campo para igualar fuerzas y hacerles daño», agregó Mel, que alabó las virtudes del Huesca, entre las que destacó el juego por las bandas.

El técnico, además se refirió a las palabras de su homóloga del rival, el mexicano Nacho Ambriz, quien dijo que en las Islas había mucha «humedad» y que se «secaba la garganta» cuando se le preguntó por el hecho de jugar a más de 1.700 kilómetros de distancia.

«¿Lo de las declaraciones? Voy a ser lo más elegante posible. Llevo dos años y medio aquí y sólo me he encontrado un sitio maravilloso. El clima es excepcional, la gente que no conoce esto no sabe muy bien lo que es este clima. Yo estoy encantado», comenzó.

«No he escuchado al Tenerife o a nosotros quejarnos cuando vamos a Burgos y estamos a -2. No dejaré a nadie decir eso porque es una tontería. Hay que aceptar todo como es y el juego, que es lo más importante. No hay que darle mucha importancia», continuó el preparador de la UD.

Y, por último, remató con sorna a modo de broma: «Deberíamos hacer una votación y llamar al Estadio de Gran Canaria Mordor o Marte Arena».