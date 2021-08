Jonathan Viera se pone fecha para su cuarto debut como amarillo. "En dos semanas estaré al 60% de volver a jugar". Palabra del Mago de La Feria. El 21 quiere regresar cuanto antes. "Mi rodilla está perfecta, no tengo prácticamente dolor, me he hecho una resonancia y está todo bien, solo me queda coger rodaje", afirma el mediapunta. La magia está a la vuelta de la esquina y el 11 de septiembre se marca como la fecha de la vuelta del jugador, cuando la UD se mida al Ibiza en el Estadio de Gran Canaria.

Presentado Viera ante los medios de comunicación y ante la afición amarilla, el atacante, que inicia su cuarta etapa con el conjunto insular se muestra ilusionado con su vuelta a casa. “Sé que les debo una, la del 2018, eso es algo que no se me olvida y se las voy a devolver”, transmitió ante el micrófono plantado delante de la grada Tribuna, a la que se encomendó tras aclarar que a él lo que le gusta es “hablar en el campo” y no en público.

De aquella marcha al Beijing Guoan, el centrocampista reiteró que se marchó “para arreglar su futuro y el de la familia”, por lo que ahora quiere “devolverle al club “lo que hizo” por él. Por ende, Viera rechazó otras ofertas de Primera División y otras “de Qatar y Dubai”, tentaciones “para ganar mucho dinero”, y las otras “con retos mejores”. Aun así, Viera tiene el corazón en la UD para “hacer cosas importantes”.

Jony, a la pregunta de si se encuentra maduro ya con 32 años, optó por la afirmación. “Estoy en el mejor momento de mi carrera”, declaró, para añadir que aunque concluya el contrato con 37 años, puede “renovar por 2 o 3 temporadas más” o “hasta que el director deportivo diga basta”, expresó con una sonrisa hacia Luis Helguera.

En cuanto a las comparativas con la plantilla en la que jugó en 2019, junto a Pedri González, en su último periplo de amarillo, Viera aportó que “las comparaciones son odiosas”, pero lo que sí tiene claro es que “hay chicos maravillosos, que tienen mucho descaro, aunque tienen todavía que aprender”, además de exclamar que “entre los que juegan bien” siempre se entienden.

El compromiso que tiene Jonathan con Mel es total. Jugador de su cuerda, en el que ambos se conjugan a la perfección, el 21 tiró de números para avalar el pensamiento del entrenador sobre el que declaró en rueda de prensa la semana pasada que “la mejor versión de Viera” se había visto con él. ¿La respuesta? Clara. “La estadística dice que sí. Otros años fui a la selección, metí también muchos goles, pero con Mel conseguí 10 goles en 13 partidos, la estadística le da la razón”.

También quiso aclarar el asunto del brazalete. De momento, el dueño es Maikel Mesa, quien ya Jonathan dijo que le iba "a ceder la capitanía” porque cree que es lo mejor para el club. Una intención que para Viera significa que “habla muy bien de quién es Maikel”.

Sobre la responsabilidad que se le está echando encima con su fichaje y el reto de ascender, el 21 tampoco quiso eludir ese pensamiento. “Responsabilides tengo todas, y con la edad más. Para mí eso no es un problema, a mi la presión me hace crecer día a día para devolver al club todo el cariño que me han dado. Llegué aquí con 15 años y dije que quería retirarme haciendo cosas importantes, no cuando el cuerpo no me diera para más fuerzas. “Soy competitivo, las dos veces que he venido ha sido bonito. En 2014 conseguimos el ascenso y en 2019 metí muchos goles. Quiero superar las expectativas”, concluyó Viera.