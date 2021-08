Ambriz pide perdón por decir que en la Isla «se te seca la garganta»

Ambriz se hizo un Pacheta. Comentario climatológico y perdón. La misma jugada. El técnico mexicano de la SD Huesca, que dijo el pasado miércoles que la Isla «es una plaza difícil por la humedad, ya que los primeros diez o quince minutos tienes que soportar la presión. Se te seca la garganta, no entra la respiración que tiene que entrar pero no tenemos que sacar ningún pretexto». Y ayer, sin aceptar preguntas sobre el tema y antes de las disertación, se disculpó. «Quiero pedir una disculpa a la UD Las Palmas, a la ciudad, por si he faltado el respeto a alguien tras un comentario. No era mi intención».