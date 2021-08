Viera y Jesé, dupla de fantasía

La segunda entrega de una sociedad de máxima pureza: Viera y Jesé.Quilates y sobredosis de fútbol de calle. La exhibición ante la SD Huesca (2-1) supuso la presentación, a todos los efectos, de la UD Las Palmas camaleónica como firme candidata al ascenso con una primera parte sublime -que viene respaldada por el trabajo defensivo de toda la pretemporada y la actuación ante Real Valladolid (1-1) y Girona (0-0) en un inicio liguero terrorífico-. En la tarde del viernes, Jonathan Viera Ramos fue presentado al más puro estilo NBA y Jesé firmó su mejor partido de amarillo -computa 35 actuaciones en dos ciclos y con siete dianas-.

El exjugador del Real Madrid y PSG puso en jaque a todo el engranaje defensivo del mexicano Ignacio Ambriz. Jorge Pulido y Salvador se vieron desbordados por las acometidas de vértigo de ‘JR-10’, Pejiño y Peñaranda.Un señor bombardeo.Era el primer partido de titular de Jesé, que ejerció de revulsivo ante Valladolid -logró un golazo- y Girona -protagonizó la ocasión más peligrosa con una excelente arrancada y que fue frenada por Juanpe-. Dos goles en 133’ dejan al último galáctico en una posición de privilegio tras la venta de Sergio Araujo.

Tras rescindir con el PSG y trabajar en solitario durante dos meses, Jesé inició su segundo periplo de amarillo el pasado febrero y renovó su contrato con suspense a principios de julio. Tras superar el Covid-19, los rumores sobre su estado forma motivaron a la bestia. Ahora, volverá a coincidir con Viera, que ha firmado hasta junio 2017 -cinco cursos-.

Con Prince, Vicente y Tana

La sociedad Viera-Jesé se gestó en la segunda vuelta del curso 2016-17. Era la segunda campaña consecutiva de la UD en Primera y reinaba el ‘setienismo ilustrado’. Se desató el delirio, con la contratación del atacante de El Pilar y de Alen Halilovic. Pero solo llegaron cuatro victorias en la segunda parte del campeonato y Quique Setién anunció que dejaba el cargo el 18 de marzo. Las cifras de las últimas 19 jornadas fueron ruinosas: cuatro victorias, dos empates, trece derrotas, 25 tantos a favor y 47 en contra.

Jesé fue presentado en el Gran Canaria ante 10.000 almas el 1 de febrero de 2017. Debutó ante el Granada en Los Cármenes y dejó en su expediente: 16 duelos en la máxima categoría (1.163’), tres goles y una asistencia. Coincidió con Viera durante 846 minutos.

El estreno de Jesé ante el cuadro nazarí quedó marcado por la ocasión malograda bajo palos. Como si fuese una maldición, le pesó hasta su cierre del primer ciclo de amarillo en Riazor ante el Dépor un 20 de mayo del 2017. José Mel Pérez, curiosamente, dirigía a la formación coruñesa. Sin gloria en el Parque de los Príncipes, Jesé no terminó de ganarse el corazón del Gran Canaria. Hizo tres dianas en Siete Palmas ante Osasuna (2) y el Betis (1). En ese tramo de competición, Viera logró dos goles: uno en el Bernabéu y otro ante los de Heliópolis -también anotó el ex del Madrid-. El de la Feria suma 59 dianas en la élite, por las 44 del de El Pilar.

La magia de la dupla Viera-Jesé quedó patente en el Bernabéu (3-3) y ante Osasuna (5-2). En La Castellana, el genio de La Feria anotó de penalti y fue retirado en el 74’ en un movimiento táctico fatal. Los blancos equilibraron el 1-3 y en inferioridad tras la roja a Bale con dos zarpazos de Cristiano. Con el bloque de Zidane a la desesperada, Jesé se topó con Navas. Ante Osasuna, Viera le puso dos balones de oro a Jey-M. En el 1-0, a lo Laudrup, elevó el cuero para burlar la muralla rojilla. Jesé cruzó el cuero. Y en el 5-2, filtró el cuero de forma sublime. Vuelve la factoría de los sueños. Dos galácticos de plata al rescate.

Peto rojo y vuelta con el grupo

Una cadena de fotogramas para el éxtasis. Tras la pirotecnia con la presentación de Jonathan Viera, que se llevó una ovación del Gran Canaria que alcanzó los tres minutos, ahora llega la primera imagen de Jonathan Viera trabajando con el grupo de José Mel Pérez en Barranco Seco. El ex del Beijing, Valencia, Rayo y Standard de Lieja, aseguró en su presentación que confía en estar listo para el duelo ante el Ibiza en Siete Palmas. Ayer, con un peto rojo -prenda para no recibir entradas- se integró en el último tramo del partidillo junto a los jugadores que no fueron titulares ante el Huesca. La visita del conjunto ibicenco tiene lugar el sábado 11 de septiembre (17.15). El último duelo de Viera de amarillo tuvo lugar en diciembre de 2019 ante el Rayo. Se aproxima el cuarto periplo de Romario. | P. C.