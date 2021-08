El cierre de mercado de la UD: sale Cedrés, renovación de Pejiño y "prácticamente imposible" lo de Ibai

Cristian Cedrés, Pejiño e Ibai Gómez. Los nombres propios del cierre mercado de la UD. El presidente de la entidad amarilla Miguel Ángel Ramírez anunció este mediodía la rescisión de contrato de Cristian Cedrés, así como la renovación de Pejiño por dos temporadas más.

En relación a la llegada de Ibai Gómez, a unas horas del cierre de esta ventana de refuerzos, se da por "prácticamente imposible". "Tenemos jugadores canarios muy jóvenes, no podemos tapar su proyección y hoy no para de sonar el teléfono, jugadores que podían venir se ofrecen ahora pero todo el mundo no cabe. No habrá ningún movimiento".

Además, relata que "habrá una salida, la de Cedrés. El resto de salidas serán en diciembre. En el caso de Crisitan Cedrés no quiere salir a modo de cesión y se le rescinde el contrato. Es el acuerdo al lo que hemos decidido con la dirección deportiva". El principal ejecutivo avanza que no han llegado ofertas por jugadores del primer plantel. Y pone en valor la ampliación contractual de Pejiño. "Se le acaba el contrato el 30 de junio, se podía ir gratis. Si me hubiese salido la oportunidad de venderlo, pero no ha sido el caso. Hemos logrado renovarle y lo tendremos de amarillo durante tres temporadas". Sobre Ibai Gómez, argumenta que "hubo una posibilidad de venir; pero es muy complicado de cerrarlo. Si luego te dice, voy a la UD....Sería algo de última hora. Conociendo la realidad en profundidad, prácticamente imposible que Ibai recale en la UD. A modo de titular, Cedrés deja una ficha libre e Ibai no se moverá".