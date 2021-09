Raúl Fernández: «No me sentí invisible; el vestuario nunca me olvidó»

854 días después de su grave lesión ante el Cádiz -14 de abril, 2019-, regresó al Gran Canaria ante el Valladolid (1-1). Y el viernes -866 días después de la doble fractura de mano y rótula y cuatro operaciones- fue ovacionado ante el Huesca. En la misma portería, la de Naciente, donde sufrió la entrada de Jovanovic. ¿Se cierra un círculo?

Estoy en dinámica de grupo y compito otra vez. No es cerrar un círculo, sigue abierto. En el campo sentí que no había pasado el tiempo. Me vi cómodo, no jugué ningún día sin público. El círculo está abierto y ojalá dure mucho. Sueño con más años de amarillo y alcanzar mis metas en lo más alto.

Su hija Claudia, de solo unos años, es su fan número uno. ¿Cómo ha vivido su vuelta?

El día del Valladolid, mi hija y mi mujer me vieron desde Bilbao. Están en casa. En breve, padres otra vez. Viene Adriana. Claudia ya empieza a entender el fútbol, la saqué a hacerse la foto cuando era muy pequeña [2019]. Desde casa entiende el rol de portero, tengo ganas de que estén aquí conmigo: poder abrazar a mi mujer y a mis hijas. Sería increíble. Verlas en las grada, me emociona que Claudia vea que soy portero de la UD. Me dice que ‘no te metan goles’ y que sigua parando. Canta lo de ‘con el número uno, Raúl Fernández...’.

El impacto de la lesión, cuatro operaciones, recaídas, viajes a Bilbao y Madrid para una segunda consulta, el ERTE...

Y el Covid.

¿Cuándo fue el peor momento? ¿Pensó en tirar la toalla?

Lo peor es cuando no encuentras respuestas. Estás listo y algo no va bien. Sientes mucha impotencia; no estás bien. No percibes el apoyo preciso, hasta que te buscas la vida. Cuando te operas y respondes, te recuperas por pura predisposición. Pero, en mi caso, me dije ‘oye que esto no va’. Eso fue lo más duro. Te desconcierta.

¿Valoró la retirada?

No, jamás me rendiría. Buscas respuestas en otro lado, dar con los mejores especialistas para que me dejasen bien. Luego trabajar como un animal, la vida de un futbolista es corta. Cuando estás fuera te percatas de lo bonita que es esta profesión. Somos unos privilegiados, venir aquí a entrenar sin sentir dolor. Soy el hombre más feliz del vestuario.

Tuvo que padecer desde la distancia. ¿Cómo fue el silencio, latir lejos de los focos?

Estaba en mi casa, no quise ni ver el fútbol. Te saturas, me vino bien irme a mi hogar, recuperarme. Estar con la familia, sufría mucho, cuando veía fútbol, no podía hacer nada. No encuentras el camino, gracias a Dios lo superé. Ahora es todo lo contrario, solo quiero ver fútbol, entrenar. Todo cambió para bien. Puedo sonreír.

¿Se sintió invisible?

No me sentí invisible, siempre percibí que estaba arropado por los compañeros y el cuerpo técnico. Siempre han estado apoyándome, han visto mi evolución. Desde el día que me operé fueron al hospital a verme. Han visto cómo fue el proceso, nunca me he sentido invisible. Una de las partes importantes de que esté aquí es que nunca me han olvidado. Si rindo a este nivel, es gracias a este vestuario. Me acompañaron siempre con su fe ciega, así como la familia. Son mi gran tesoro.

En Radio MARCA -antes de regresar en marzo a la Isla- rompió a llorar en antena al acordarse de su hija Claudia y de esa ilusión de verlo en la portería. ¿Esta pesadilla le ha hecho replantearse sus prioridades?

Claro que cambias, me acordé de mi hija y de cuando sales al campo. Lo hacía cada día. Son momentos de ilusión, sus recuerdos fueron mi motor vital. La famosa frase de ‘con el número uno, Raúl Fernández’. Ese canto de megafonía lo tenía dentro. La frase se me quedó grabada, su sonrisa. Le decía: ‘cariño, no te preocupes, dirán mi nombre y estarás en la grada’. Es para llorar, esas cosas te emocionas. Al final, todo salió bien.

¿Cómo quedó de las operaciones?

He salido con heridas de guerra, con mucha energía que dar. Todo este tiempo que he estado parado, he ido recargando pilas. Todo lo que tengo dentro, trato de transmitirlo a mis compañeros. Inculcarles esa energía, el torrente de positividad, el entusiasmo... Luego si juegas o no juegas. No depende de mí. Venir aquí y que estés encima de los compañeros, me miran y dicen: ‘Raúl cállete un poquito’. No me importa, es bueno que me escuchen. Me gusta estar encima de ellos, prefiero que se cansen, a que no me sientan.

El Gran Canaria se entregó a sus reflejos en el tramo final ante el Huesca. ¿Le vale la ovación de premio al padecimiento?

La gente de esta Isla desde el primer día me ha hecho sentir enormemente feliz. Desde el primer instante, percibí que estaba muy arropado y querido. ¿Aplausos? ¿Críticas? Trato de hacer mi trabajo, hay días peores [falló en el gol del Valladolid], días mejores. La clave es intentar ser siempre el mismo. Mantener la calma. Ahora no hay que volverse loco, ni por un día bueno ni un día malo, la portería ya sabemos como funciona. Pero estamos en el inicio de septiembre. Hay que ser constantes y regulares. Es una maratón.

Usted fichó por el club amarillo en julio de 2018. Llegó en el ciclo del esplendor monetario de Otero con los Timor, Fidel, Rubén...Luego llegó la era de Viera y Pedri. La última fue la de la mesura con Araujo de pichichi. ¿El grupo actual, con Jesé y de nuevo Viera de estandartes, en qué escalón lo ubicaría?

Esa fase de Pedri no la conocí tanto [temporada 2019-20]. Una de las cosas que me hizo ver que podía estar más tiempo en este club fue cuando regresé en marzo. Vi a la gente joven, el hecho que estuviese el director Luis Helguera con nuevas ideas me hizo cambiar el chip. Buscamos y luchamos por un acuerdo [luego renovó en junio de este año por dos campañas más]. Estar aquí es un privilegio: qué ciudad, menuda afición, fíjese qué instalaciones. Pocos sitios hay así para disfrutar del fútbol. En mi primer año había mucho talento pero nos costó ser ese equipo unido. Ahora es todo lo contrario, hay gente joven; soy mayor [33 años] pero me incluyo en la categoría de los jóvenes. Vamos todos a una, corremos...Han cambiado las cosas, antes en el gimnasio había poca gente, ahora lo ves lleno. Insisto que veo cosas diferentes, detecto la ilusión. Ese factor de luchar y progresar. Crecer como un bloque compacto.

Esta UD del rigor defensivo y de los artistas, ¿hasta dónde puede llegar? La sitúa en...

En Miranda de Ebro. En el próximo entreno.Cuando pienso más allá, la vida te pega una hostia y te quedas con la pierna rota. No pienso más allá de eso, mi vida ha cambiado. He aprendido a disfrutar de cada segundo. Ahora vivo del día a día, minuto a minuto. Entrenamiento a entrenamiento y cada instante vital. La lesión cambió mi forma de ver las cosas, todos soñamos con el ascenso. Si no sueñas con estar en Primera, no eres futbolista. Pero quiero ver al equipo en Miranda dejándose todo, compitiendo con el alma, como un equipo de Segunda. Ante el Huesca en casa, sé que no podían fallar. Pero ahora quiero verlos un escenario como Anduva. Me apetece ver a mi equipo en esas plazas. Es otro escenario.

Dicen que en esos campos se gana por cojones. Son partidos de raza, de empujar, sacar ‘codito’ y recurrir al coraje.

Es cuestión de más factores, no solo eso. No es tan simple. El Mirandés juega; no vale solo con ponerle huevos. No es únicamente patadón, subir todos a los córneres...El rival juega y de una manera muy dinámica. Las cosas cambian, el campo es más grande y no es un tema de balonazos. Juegan al fútbol. Se puede perder, pero quiero ver a un equipo peleón, difícil de batir y con orgullo.

¿Cómo metabolizó que le incluyesen en un ERTE en plena fase de recuperación -5 de octubre-? Se retiró al día siguiente...

Estaba en esa fase, no veía fútbol. Si me llega a pillar aquí, me hubiese calentado más. Estando en Bilbao, en mi casa, con los años eres más maduro. Supe pasar la tormenta, me apoyé en la familia. Hay que ponerse también en el lugar del club. No es fácil llevar la situación de un jugador que encadena dos años sin competir. Faltó quizás un poco de perspectiva. Me hubiese gustado un poco más de comunicación, pero lo encaro sin rencor. Llegamos a buen puerto; salimos ganando las dos partes.

¿En los dos años de contrato se le incluye el salario de uno?

Es un acuerdo entre las partes, es algo personal. Le di prioridad a lo deportivo, quería volver a sentirme jugador. El tema económico no era prioritario; quería tener la oportunidad de estar aquí.

¿Le dedicará el ascenso a sus hijas? ¿Lo hará por ellas?

Primero merecen un buen padre. La vida no es solo fútbol. Es bueno desconectar con la familia, que ellas puedan disfrutar de su padre. Ellas están en Bilbao, nadie dijo que esto fuese fácil. Llevo dos años con viajes a Madrid, Bilbao y sin vacaciones. El hecho de estar con mi mujer y mis hijas es un buen regalo. La conquista de subir es para la afición.

Se le ve más metafísico. ¿En qué lectura se ha refugiado en su tiempo alejado del verde?

Pasé el confinamiento con mi padre, estuvimos confinados. Estuve seis meses con él. Todas las cosas que teníamos pendientes, las hicimos: jugamos a cartas, ver películas, series...Este deporte te deja poco tiempo para estar con tus padres. Fue bonito compartirlo, las cosas de padre a hijo. Se trata de una fase bonita, seguía entrenando. A uno le viene bien.

¿Qué papel ha jugado Mel en su recuperación y en ese viaje para escapar del infierno?

Mel fue clave. Que cuente conmigo después de dos años, dice bastante de su persona.

Pacheta critica la presión atmosférica y a Ambriz le pica la garganta. ¿Qué le parece?

Al Valladolid no se les notó afectados y lo del Huesca, fue mérito de la UD. Los viajes son duros, no podemos llorar. La competición es para gente con ambición. Esas quejas son bombas de humo; tratan de despistarnos y desviarnos de lo importante: ganar.