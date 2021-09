La facultad de Juan Manuel

La factoría de los sueños. De Moleiro a Eric Curbelo. La legión de los ‘platanitos’ vuelve a la carretera. Las Palmas Atlético, en el capítulo más álgido de su historia al encadenar cinco campañas lejos del Grupo Canario de Tercera División, inicia el domingo el curso 2021-22 en el estadio Emilio Macarro Rodríguez de Motijo (Badajoz). En el Grupo 4 de la Segunda RFEF,Juan Manuel Rodríguez ha revolucionado el plantel con las contrataciones de Giovanni Navarro o Álex Pachón. Nuevos rostros sumados a la experiencia de los Joel del Pino, Juan, Pol o Diego Gutiérrez ‘Guti’ -que debutó con la UD a finales del pasado curso-.

El estratega de 62 años es el gran bastión de un filial llamado a cotas mayores. El preparador acumula 1.392 días -tres años, nueves meses y 21 días- al frente de la nave con un balance de 41 triunfos, 35 empates y 41 derrotas. Entre la Segunda B y la nueva normenclatura -la pasada campaña ya fue experimental-, el ex de la UD lleva 117 encuentros en la categoría de bronce. Resultados y príncipes para Barranco Seco. Álex Suárez, Valles, Josep Martínez, Álex Domínguez, Eric Curbelo, Kirian Rodríguez...Sin olvidar los últimos casos de Saúl Coco, Cardona y Clau Mendes. En el caso de Alberto Moleiro, que hoy debuta con la selección nacional sub 19 de Santi Denia, alcanzó la élite de la mano de Juan Manuel con 16 años ante el Coruxo -diciembre del 2019-.

«Aspiramos a lo máximo sin olvidar el verdadero cometido de este equipo: la formación del jugador» Juan Manuel Rodríguez - Entrenador de Las Palmas Atlético

«Queremos estar arriba, somos ambiciosos pero desde la mesura. Lograr lo máximo posible sin olvidar el verdadero cometido: la formación del jugador. La línea la marca el departamento [de Formación y Captación que dirige Manuel Rodríguez Tonono]; hay que saber competir y saber ganar. La línea está trazada a conciencia, firme como nuestra hoja de ruta. Cuando los ves en el primer equipo [a los Álex Suárez, Curbelo, Kirian o Benito], pues sientes orgullo. Los tuviste en tus manos, otros no pudieron llegar. Moleiro jugó con 16 años en Segunda B ante el Coruxo unos 30 minutos...¿El mérito? Del departamento, que marca la línea formativa. Una senda para la ilusión», valora el preparador -centenario con el primer equipo (125) y cuarto en el ranking histórico-. La figura de Pedri ilumina el Anexo. «Es pronto para definir si le irá bien o mal. Hay que estar bien asesorado, saber dónde estás. Eso te lo da el estudio; con menos edad, asimilas todo mucho antes», analizó en la emisora del club. Advierte que no es saludable «adelantarse al tiempo».

Caos en la pandemia

Juan Manuel se ha mostrado crítico con la bases organizativas de la pasada campaña -con dos fases-. «En ocho jornadas no se puede decidir un descenso, no es serio». Ahora, le aguardan 34 jornadas en el Grupo IV de la Segunda RFEF con ogros como el Córdoba, Xerez o Cádiz B. Así como la presencia de los UD Tamaraceite, Panadería Pulido San Mateo, UD San Fernando y Mensajero. «El nivel es altísimo; repito a mis jugadores que solo con el talento no se logran las cosas. Precisas de actitud».

Sergi Cardona, titular ante el Girona, es otro de los milagros del filial. Forjado en el Anexo y listo para el escenario profesional. El secreto reside en la ilusión, el motor de esta tarea artesanal. «El tiempo marca a cada uno, cada persona es distinta (...) La ilusión de ver a esos chavales crecer y despuntar, cada a uno a su punto de cocción. La insistencia, mi palabra es insistir y conseguirás lo que buscas».

«La UD Montijo tiene más años de historia que Las Palmas, merece un respeto. Primero hay que ser humildes»

En el penúltimo peldaño formativo, el técnico exige concentración y sacrificio en el barro de la Segunda RFEF. Por la ‘vela chica’ han pasado artistas como Juan Carlos Valerón, Viera, Víctor Machín ‘Vitolo’, Roque Mesa o el mismo Kirian. «Se recogen los frutos del trabajo de todos los entrenadores (...) Y si llegan de otra cantera como Cardona, lo hacemos nuestro con la metodología. Nunca se puede perder el sueño de debutar, esa ilusión. Besar el escudo, pero besarlo de verdad. La insistencia, mi palabra es insistir. Están a un pasito, pero no para llegar, para mantenerse». El ideario mágico del catedrático. El Anexo es la universidad de la vida. El examen, domingo (10.00) ante el Montijo.