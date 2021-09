Mel: "Debemos revelarnos en Anduva"

Misión Anduva. El objetivo, ganar en un campo de donde la UD Las Palmas siempre perdió en sus cinco visitas. Hay una mentalidad diferente para la cita del domingo ante el CD Mirandés (17.15 horas, Movistar LaLiga). "Lo que he hecho es presentarles los datos que dicen que cada vez que vamos los tres puntos se quedan allí. Debemos revelarnos y demostrar que queremos ser un equipo protagonista de esta Liga. Hemos hecho una buena pretemporada y tres buenos partidos. Será un partido competido", comentó Pepe Mel en la previa.

El técnico de la UD no incluyó en la lista de 23 convocados que viajarán mañana a Vitoria -donde entrenarán y pernoctarán para trasladarse el día del partido a Miranda de Ebro- ni a Rafa Mujica ni a Unai Veiga, descartados por decisión técnica. Tampoco viajarán ni Álex Suárez, con molestias en una rodilla, ni Jonathan Viera, que aún continúa con su puesta a punto con el objetivo de que pueda disputar algunos minutos el fin de semana que viene frente a la UD Ibiza en el Gran Canaria (17.15).

"Ayer -jueves- tuvimos un partido de 80 minutos con gente de la cantera, como nos gusta hacer. Viera los jugó todos. Se va sintiendo bien, pero no debemos tener prisa. Hay que tener su mejor versión y dárselo en bandeja de plata. No sé si será contra el Ibiza; puede ser. La rodilla le responde bien", apuntó sobre el '21'.

Cuestionado por si prevé plantear el choque ante el cuadro burgalés de una manera distinta a los anteriores, contra tres rivales llamados a estar en la parte alta de la tabla -Valladolid, Girona y Huesca-, dijo: "Nos hemos tomado los tres partidos con la filosofía de imponernos nosotros y creo que nos ha ido bien, aunque con diferentes matices porque no son iguales. El Mirandés está dentro de ese grupo de equipos. El historial de Las Palmas dice que no somos favoritos contra el Mirandés, así que lo hemos preparado como uno de los tres anteriores. Debemos tener la versión de equipo serio, que sabe lo que hace y que compite".

Concluido el mercado estival, tras el que la UD se quedó con un plantel de 24 profesionales, Mel aseguró que "la plantilla es mejor que la del año pasado". "La hemos reforzado en todos los aspectos. Ahora lo que hace falta es que el entrenador se equivoque lo menos posible y tengamos un buen año", añadió en el mismo sentido.

El entrenador de la UD también se refirió a Jesé Rodríguez, autor de dos de los tres goles amarillos hasta el momento. "Hablamos diariamente. Sabe lo que yo quiero y sabe que habrá partidos que no juegue de inicio y otros que salga en la última media hora. Lo acepta y lo ve bien. Debemos ponerle en ventaja y creo que lo estamos haciendo bien. Se siente cómodo y cada vez está mejor", señaló.

Además, Pepe Mel volvió a mostrar su disconformidad con que el campeonato de Segunda no pare cuando hay partidos de las selecciones nacionales. "Opino lo mismo que el resto de mis compañeros. La Segunda es igual de profesional que el resto de las demás. Ascender o no significa mucho dinero y mucha gente vive alrededor. No entiendo por qué no podemos jugar los miércoles. La UD Las Palmas es igual de profesional que el Real Madrid y se puede desplazar", sentenció.