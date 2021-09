Juan Manuel Rodríguez: «Con Mel no tengo problemas; estamos en el mismo barco»

A sus 62 años, el preparador grancanario encara la quinta campaña al frente de la ‘vela chica’. Mañana arranca el curso ante el Montijo en Badajoz. Con 125 duelos dirigidos en la UD y cuatro décadas en los banquillos, habla de Pedri, Viera y Valerón.

¿Qué reto persigue en su quinta campaña consecutiva en el filial y a unas horas del debut en 2ªRFEF en Montijo?

Trabajar con el máximo de ilusión, estirar las pautas del departamento y poner a mis jugadores en óptimas condiciones en el último peldaño formativo.

¿Disfruta de la tarea artesanal formativa, alejada de la presión de un despido en Segunda?

La UD es mi casa, he trabajado en múltiples etapas y con roles de todo tipo: filiales, juvenil, Sub 19, primer equipo... Fui segundo en un Juvenil C. Las categorías no desnudan tu grado de implicación. Es la ilusión y tu devoción.

¿No se plantea la retirada?

Soy joven [62 años]. Hay casos de entrenadores más longevos y mantienen esa energía. Nací para esta pasión. Era juvenil y entrenaba a los infantiles, voy al cuartel y dejo el fútbol para encarar la profesión con el máximo de implicación. Si no te ilusiona, déjalo. Como en su trabajo. Es igual.

¿Qué le estimula de la 2ª RFEF tras el caos de la 2020-21?

Lo de la pasada liga fue inaudito. Decidir ascensos o descensos en 18 partidos es increíble, no se hace en ninguna liga del mundo. Marbella y Recreativo perdieron su categoría bajo esta locura. Ahora es 2ª RFEF, con muchos desconocidos. El Montijo [1922] que nació antes que la UD, con gente a nivel internacional. Estamos informados a conciencia; no puedes faltar el respeto a los equipos. Están a tu altura, al mismo nivel.

¿Permanencia o ascenso? La meta del filial amarillo es...

Hacer una gran temporada, pero la primera premisa es surtir al primer equipo de nuevos valores.

¿Compensa el descenso si salen tres ‘Pedris’ para la UD?

Todo va unido, Pedri llegó hasta dónde llegó, con la fortuna de ir encajando en cada espacio. Pero Pedri es uno, otro Pedri no hay, será otro Antonio, otro Juan...Hay que formar, tarea casada con los resultados. Una responsabilidad se beneficia de la otra, y la una sin la otra, carece de sentido.

Pedri no pasó por el filial.

La gente está desinformada. Pedri entrenó muchas mañanas aquí [Anexo], tenía ‘cositas’ para competir en la Segunda B. Pero carecía de contrato profesional. Si lo sacas al mercado, lo pierdes. Cuando estuvo en las condiciones precisas, ya sabe lo que pasó.

¿Ha mejorado su comunicación con Pepe Mel?

Pues sí, no tengo problema alguno. Hace no mucho me lo encontré en el estadio de Gran Canaria durante un entrenamiento...

«¿Moleiro? Yo no quiero medallas, el mérito es del departamento. Lo que vale es el engranaje»

Ya wasapean..

No lo tengo en el wasap, tengo su móvil pero yo tengo mis amigos y Mel tiene los suyos. Pero todos estamos en el mismo barco.

¿Cómo son las conversaciones sobre Clau, Moleiro, Coco o Ale García -activos con licencia del filial en el primer equipo-?

Son jugadores de la primera plantilla. Para lo que me comenta están Luis Helguera y Tonono. Ellos deciden, observan, suben y bajan. A mí me pones ‘X’ jugadores y les saco el máximo rendimiento. Yo entreno; Helguera y Tonono hacen que filial y primer equipo estén sincronizados.

¿Cómo se gestiona la decepción del canterano que baja de la UD como Guti, Pol o Joel -sonó para la pretemporada-?

No es fácil, les felicito cuando debutan pero el éxito es mantenerse. Hay que saber permanecer.

¿Por qué Las Palmas Atlético no juega como la UD de Mel?

Para hacerlo precisas del mismo corte de jugadores. ¿Cuánto duran los técnicos? No puedes ir cambiando de sistema en función del preparador. Si lo haces, solo jugarás de una manera. Formación es sinónimo de riqueza, les preparamos para todos los escenarios tácticos. Les enseñamos cada una de las fórmulas. Eso es formar.

Usted enseñó a Viera a defender. Y lo mandó a la suplencia.

De Viera tengo buenos recuerdos, llegué tras la destitución de Jémez [2011]. El equipo tenía malos resultados y los futbolistas, con la cabeza gacha. A Viera se le exigía ser el number one, debía llevar el peso de la UD. Tuvo ansiedad. Para que recuperase la confianza y restarle presión, le senté cuatro partidos. Salía con el rival agotado. Comenzó a marcar y ganamos. Volvió a entrar de titular. El problema lo tenía yo, me recriminaban desde la grada: ‘¡Tiene al mejor en el banquillo!’. Firmó por el Valencia y me lo agradeció en las páginas de El Mundo.

¿Qué resalta del Viera 4.0?

Lo veo con mucha ilusión, es diferencial. Cuando tiene el balón, el adversario se preocupa en exceso y libera otras situaciones.

Su club de fans le achaca que el filial está lleno de jugadores de Tenerife y de la Península.

Los clubes buscan lo mejor de su zona. El porcentaje de canarios de la cadena supera el 85%. El Villarreal, por ejemplo, compra y compra; no entiende de nacionalidades y prima el rendimiento. En la UD estamos sensibilizados con la canariedad; es nuestro ADN.

En 2003 hizo debutar a David García, ¿qué diferencia hay entre el canterano actual y el ‘platanito’ que salía hace 20 años?

Antes costaba más llegar al primer equipo. Ahora, el jugador aterriza y detecta posibilidades. Me traje a David García de Vecindario y lo ubico de lateral derecho porque su constitución no estaba listo para ser central por los choques y desgaste físico. Debía progresar, crecer bajo la adversidad y lo pasé al lateral. El Turu vino con el Ciudad de Murcia y se lo quitó de encima con un empujón. El jugador se forma: paso a paso y con inteligencia. Aprende cada minuto.

«El filial no debe jugar como el primer equipo; formar exige conocer la variedad táctica»

¿Moleiro es medalla suya?

Yo no quiero medallas. Moleiro es cosecha del departamento de Formación como Pedri y muchos más. Alberto debuta con 16 años ante el Coruxo y tuvo 90 minutos con el Sporting B. Como tenía necesidad de jugar, debía estar en otro equipo [pasa al División de Honor]. Ahora puede conseguir mucho, pero no podemos adelantarnos al tiempo. Los jugadores son el resultado de una intervención coral. Pasan por muchas manos. El talento es labor de muchos. Lo que vale es el engranaje formativo, no las medallas.

Dicen que el último eslabón es el que cuenta. En este caso Mel. ¿Moleiro y Pedri tienen un padre o muchos padres?

No puede ser el último eslabón, el jugador no es una piedra que aparece de forma milagrosa en tu camino. Se ha ido puliendo.

La UD le gana al Tenerife por goleada en labor de cantera. Ahí están los números: Pedri, Moleiro, Ale García, Domínguez, Cardona, Coco, Clau...

Si me pregunta por la UD, se lo digo sin miramientos.

Se trata de comparar...

Tendría que haber estado allí [CD Tenerife] para hablar con propiedad y desde la experiencia.

¿No tiene Google en casa?

No analizo el Montijo [rival de mañana] desde la superficialidad. Lo que me pide es inaceptable: opinar sobre otro club sin haber trabajado. Para opinar, preciso de información. Se lo digo a la prensa, para hablar con propiedad de Las Palmas Atlético, se exige ver los entrenamientos y partidos.

¿Pedri es mejor que Juan Carlos Valerón y Jonathan Viera?

Son diferentes. Pedri recorre muchos kilómetros, aparece en varios sitios. Quizás le falta el último aspecto: tiro y gol. Viera atesora un regate increíble, define y es vertical. Valerón es la elegancia.

El canario diez: un poco de Viera, Valerón y del teguestero.

Sería muy completo.

¿Mejor que Mbappè?

Completísimo.

Un mensaje a su club de fans.

No sabía que tuviese un club de fans. Esto de las redes sociales, las uso para captar la información precisa. Me quedo con la ilusión de la cantera y su riqueza. La cadena de la UD es un tesoro.