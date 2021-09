Maikel Mesa, el favorito para fortalecer el medio campo

Pepe Mel, cuando una apuesta le ha salido ganadora, no suele cambiarla, por aquello de no tocar lo que funciona. Según esa teoría, demostrada a lo largo de la trayectoria del madrileño en el banquillo de la UD –desde marzo de 2019 hasta el presente– debería sacar en Anduva frente al CD Mirandés (mañana, 17.15 horas) el mismo equipo que se impuso en el Gran Canaria a la SD Huesca (2-1), sin embargo, no puede.

Porque Alberto Moleiro, titular ante el cuadro oscense, está concentrado con la selección española sub 19 –al igual que Ale García– y no está disponible. Ayer fue titular en el combinado de Santi Denia en un amistoso frente a México (5-1), pero no podrá jugar un partido oficial. Cosas de la normativa. En cualquier caso, su baja obliga al técnico a suplirle y el favorito para hacerlo, a un día del choque en un campo donde Las Palmas siempre perdió –cinco veces–, es Maikel Mesa.

Mel ensayó ayer con el tinerfeño en el teórico equipo titular que habrá de intentar de conseguir algo que hasta ahora le ha sido imposible. A falta de la última sesión de trabajo que tendrá lugar esta tarde en Vitoria, donde aterrizará y pernoctará la expedición amarilla este mediodía, el segundo capitán de la UD es el candidato principal a ocupar la vacante que deja el canterano, lo que, por otra parte, le haría recuperar la titularidad en uno de los puestos de interior.

El técnico, que había probado durante la semana con el congoleño, ensaya ayer con el canario

Cabe recordar que Nuke Mfulu, fichado este verano hasta 2023 tras desvincularse del Elche CF, y que todavía no ha debutado como amarillo por no tener el tono físico adecuado para competir, fue otra de las opciones que manejó Pepe Mel durante la semana, sin embargo, Maikel le ha ganado la partida en los últimos días.

El cambio

El madrileño apostó por el congoleño en el partidillo de entrenamiento que tuvo lugar el miércoles pasado en Barranco Seco. El mediocentro actuó como pivote defensivo, con Sergio Ruiz y Enzo Loiodice por delante, y no desentonó, sin embargo, Mel no lo vio claro. Días después apostó por dejar al cántabro en el sitio que jugó frente al Valladolid y el Huesca e incluir al tinerfeño como acompañante del francés en los interiores.

En cualquier caso, la idea del estratega parece clara: minimizar el poder aéreo del Mirandés. Los análisis que ha llevado a cabo el cuerpo técnico amarillo indican que el conjunto burgalés basa buena parte de su juego en colgar balones para aprovechar segundas jugadas, por lo que tanto Maikel como Nuke tienen más opciones de jugar de inicio que Fabio, quien ya fuera titular en Gerona.

Ambos futbolistas aportarían un poder físico mayor en el centro del campo no sólo en cuanto a pulmones, sino también al juego aéreo. La experiencia de las cinco visitas anteriores a Anduva –dos de ellas bajo el mandato de Pepe Mel– deja bien claro que los burgaleses, pese a que cambian casi cada temporada de entrenador y de plantilla, en este caso drásticamente, mantienen siempre el mismo estilo de juego, más directo y correoso, menos de salón. Y a eso debe hacer frente la UD.

El resto

Por lo demás, Mel tiene previsto alinear a los mismos que vencieron el viernes de la semana pasada a uno de los candidatos a lograr el ascenso. Así, Raúl Fernández formaría en la portería; Lemos, Ferigra, Raúl Navas y Benito en la defensa; Sergio Ruiz en el pivote; Maikel y Loiodice en los interiores; Pejiño y Peñaranda en los extremos y Jesé en la delantera.

Con ese once ensayó ayer el técnico y si no cambia de opinión en la sesión de esta tarde en Vitoria lo plasmará mañana en Anduva. Cabe recordar que hace dos semanas, antes de que la UD se enfrentara con el Girona FC en Montilivi, el entrenador probó un equipo titular antes de viajar que luego modificó en la previa del encuentro tras el entreno pertinente en la Península. Sin embargo, después de la victoria ante el Huesca lo tiene mucho más claro.

Cualquiera de los dos aportaría el músculo y el juego aéreo que busca el madrileño para frenar al rival

Lo que falta por ver es si la UD Las Palmas tomará la iniciativa ante un equipo que en principio le dejará tener el balón o si prefería esperar para salir a la contra, una de las virtudes que ha demostrado el equipo en las tres primeras jornadas gracias, fundamentalmente, a la velocidad de sus extremos. El barbateño y el venezolano lanzaron a los amarillos hacia el triunfo contra los oscenses por las alas favorecido por los espacios que encontraban, pero mañana no está previsto que los haya.

Misma intensidad

El técnico dejó claro ayer durante su comparecencia ante los medios que dará prioridad a elevar a su equipo más que a minimizar las virtudes del rival. En cualquier caso, será un examen nuevo ante un equipo distinto a los tres anteriores. Con el compromiso ante el Mirandés la UD afronta a partir de mañana una trilogía que concluirá con las citas frente al Ibiza y al Burgos, dos recién ascendidos a la categoría. Sobre el papel, Las Palmas es superior.

Eso sucederá en las semanas venideras, pero antes el cuadro de Mel deberá rebelarse, tal y como dijo el técnico en la previa, para cambiar la historia negra de Miranda. Y para ello tiene previsto que Maikel sea el sustituto de Moleiro en el centro del campo. Al menos, tiene ventaja sobre Nuke, quien, por otra parte, podría disfrutar de sus primeros minutos en la segunda parte. Los dos, en todo caso, aportarían el músculo que busca Mel para asaltar Miranda.