Mel: «Era para habernos cambiado a todos en el 20’»

Antes, había valorado el 4-2. «Es un poco frustrante. El plan de partido no ha salido para nada. Cambiar a un jugador tan pronto –a Enzo Loiodice, en el minuto 22– denota que el plan del entrenador no ha funcionado. El responsable de que todo haya salido al revés, de que estuviéramos a contracorriente en la primera parte, soy yo. Estoy decepcionado porque pensé un plan de partido que no ha salido. En la primera parte se nos fue el encuentro», sentenció el técnico de la UD.

«Es una buena caída de realidad. Como no estemos al 100% nos va a costar, como les va a costar a todos. Creo que el plan de partido ha sido el equivocado y no he facilitado la labor a los jugadores. Los chicos están trabajando muy bien, han tenido un borrón y su entrenador no les ha ayudado», añadió en el mismo sentido.

Cuestionado después por los errores individuales de Benito o Lemos, superados por completo en la primera parte –ambos fueron sustituidos al descanso– por los extremos Hassan e Iñigo Vicente, insistió en que el culpable era él: «No hay que individualizar; si hay que hacerlo, es al que organiza. El plan de batalla ha sido el equivocado. Debemos recuperar la senda de lo que hacíamos bien».

Más en concreto, Mel destacó uno de los elementos clave para que su equipo naufragara en la primera parte, en la que el resultado fue de 3-1. «Hemos tardado mucho en darnos cuenta de que había que estar encima de Meseguer –mediocentro del cuadro burgalés–. Dejamos correr por dentro al Mirandés y nos hemos visto desbordados en esa parcela», explicó el madrileño.

Mel, muy autocrítico durante toda su comparecencia, miró también hacia adelante. «Toda la expectación del equipo se pierde en 45 minutos. Hemos tirado por la borda todo lo bien que hemos hecho desde el 5 de julio. Ahora toca levantarse y pensar en el Ibiza», dijo. Esa próxima cita será el sábado a las 17.15 en el Gran Canaria.