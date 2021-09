Jesé: "He empezado bien y rendiré mejor, seguro"

"El otro día leí unas declaraciones en las que el míster se echaba más la culpa a él por la derrota -frente al Mirandés en Anduva, por 4-2-. Desde la plantilla le decimos que la culpa la tenemos que asumir más los jugadores que él porque somos los que estamos en el campo y damos la cara. Él y el cuerpo técnico tienen nuestro apoyo al 200%", sentenció el delantero después de explicar: "La actitud con la que salimos los primeros 35 minutos no fue la correcta. El primero que lo asume soy yo. Regalamos prácticamente la primera parte y en Segunda División da igual el equipo que tengas enfrente: si no estás bien te va a pasar por encima".

Pero Miranda de Ebro ya quedó en el pasado y confía, como todos, en que el equipo recupere la versión que dio en las jornadas anteriores, sobre todo la tercera. "La línea que debemos seguir es la del partido contra el Huesca, en intensidad, agresividad y estar juntos para atacar y defender", comentó Jesé, deseoso de que Jonathan Viera debute cuanto antes -está previsto que lo haga durante algunos minutos del choque del sábado ante la UD Ibiza-.

Cuestionado por su asociación en el campo con el '21', Sergio Ruiz o Pejiño, aseguró: "Cuando se juntan los jugadores de calidad tienen que pasar cosas positivas. Jony y yo nos conocemos desde hace años, nos entendemos muy bien en el campo y pienso que va a ser bueno para el equipo este yo o no".

"Todos estamos encantados de que Jony esté aquí. Él piensa como yo y como todos los compañeros, que este año sea para disfrutar y estar arriba, para intentar pelear por algo bonito. Desde que empezamos el primer día la gente está trabajando bien y el cuerpo técnico también", agregó el grancanario.

Jesé considera que a nivel personal ha tenido un rendimiento óptimo en el tramo inicial de la temporada, en la que ya ha marcado dos goles -ante el Valladolid y el Huesca-. "Me gusta tener presión. No me pongo nervioso ni puede -la presión- con mi cabeza. Tener algo de presión te ayuda a estar más presente en las cosas, entrenarte mejor, cuidarte más... El camino es ese, terminar haciendo las buenas jugadas y los buenos goles que hacía antes. Esta temporada he empezado bien y rendiré mejor, seguro", garantizó.

Pero también es feliz, asegura, en su vida personal, lo que también le ayuda. "El entorno de un futbolista es importante y yo ahora estoy bastante tranquilo y bien. Cuando vine a jugar en enero pasado llevaba muchísimos meses sin actividad, sin jugar ni entrenar. Ahora con una pretemporada estoy yendo de menos a más y me encuentro cada vez mejor física y psicológicamente. Me he encontrado con el gol bastante rápido y he cogido confianza", dijo.

Sobre las palabras de Pepe Mel, en las que el técnico revelaba que había hablado con el delantero para explicarle que habría partidos en los que no sería titular, se mostró pragmático: "El míster y yo tenemos bastante confianza y somos sinceros a la hora de hablar. Él es el entrenador, el que manda y toma decisiones. A mí me puede parecer bien o no, pero hasta ahora todo me ha parecido correcto. Yo siempre voy a estar preparado y luego él tomará la decisión de ponerme o no", comentó.

Y no descartó actuar alguna vez como extremo, tal y como hacía en sus inicios como profesional en el Real Madrid: "Donde más le gusto al míster es arriba, prefiere que juegue ahí, pero no descartes que haya partidos en los que juegue de banda, porque también me gusta. Ahora asumo el rol y ya está".