Mel mantiene el 'enigma Viera': "Está convocado; pero no asumiremos riesgos"

El novelista juega al despiste. José Mel Pérez confirmó la convocatoria de Jonathan Viera Ramos de cara al choque de mañana ante el Ibiza en el Gran Canaria (17.15 horas), pero sin confirmar su titularidad. Además, desvela la baja por lesión del central Raúl Navas, así como los percances físicos de Nuke.

"No vamos a cometer el mismo error que en Anduva, si no está al máximo de su nivel, no juega", determinó sobre el central, que cede su puesto a Eric Curbelo.

Sobre 'JV-21', reflexiona en la necesidad de actuar desde la pausa y la responsabilidad. "A Jonathan Viera lo necesitamos poner en juego, Jony está en la lista de 23 citados y tiene las mismas posibilidades que el resto (...) Tengo que hablar con el jugador, para calibrar su estado físico. Vaticino que la respuesta será positiva. Lo que no quiero es equivocarme, y como no me quiero volver a fallar hay que hacer las cosas desde la calma. El hecho que esté en la lista de 23 es que la posibilidad está abierta, depende de mí, si tiene que estar al principio o cuando el partido esté abierto".

Viera, Nfulu, Cardona, Benito y una lista abierta de posibilidades. La abultada derrota recibida en el infierno burgalés sobrevoló en la sala de prensa de Barranco Seco. "Me debo ocupar del colectivo. Somos un equipo. Lo importante no es un futbolista sino todos. Todo lo que consiga la UD será a través del colectivo. Las individualidades suman, pero el colectivo vence. Mi preocupación durante toda la semana ha sido preparar el bloque pensando en el Ibiza. Reseñar que es un equipo que no ha perdido y llegan en dinámica ganadora. Está haciendo las cosas bien y no será sencillo. Una vez dicho esto, salvo Raúl Navas, todos los demás están disponibles". El preparador completó un plan de recuperación psicológico con su plantel. "Son 42 partidos y hemos perdido el primero. Queremos ceder muy poquitos más".

No pisó ninguna mina. Lenguaje neutro. Cero pistas sobre Viera. "Tengo muchas ruedas de prensa encima. No me he pronunciado sobre lo que va a pasar con él ni quién va a jugar. Cuando quité al primer futbolista en Anduva seguramente nos tendríamos que haber ido todos. Cuando un entrenador cambia de plan en el 30' es que se ha equivocado. De Miranda no vamos a sacar nada. Hemos hablado, corregimos todo, hicimos autocrítica y a pensar en el siguiente con optimismo, sabiendo que somos un gran equipo cuando hacemos las cosas bien y metemos la intensidad que requiere la categoría". Se le insistió en el símil del Ferrari. "Cuando tienes una plantilla en tus manos y les ves posibilidades...Este año las tenemos todas para hacer las cosas bien. No existe el Espanyol ni el Mallorca, hay seis puestos para quince. Entonces, es una carrera de fondo en la que nos tenemos que posicionar. Tenemos que manejar las piezas, ser inteligentes y hacer las cosas bien para que el equipo llegue al sprint final bien colocado".

El percance de Navas genera un precedente. Se acabó jugar con molestias. "Me equivoqué recurriendo a él cuando no estaba al 100%. En esta categoría si lo haces te penaliza. Ahora sigue sin estarlo y no vamos a caer dos veces en la misma piedra. No está roto ni nada de eso, pero tiene unas molestias y juega mermado, así que es mejor que juegue un compañero".