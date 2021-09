Comienza el show de Viera

Esto lo arregla Jonathan Viera Ramos. De inicio y con el brazalete de capitán en el partenón de Siete Palmas ante el Ibiza de Carcedo (17.15 horas, Movistar LaLiga). Según lo ensayado en la jornada de ayer en el laboratorio de Barranco Seco por José Mel Pérez, la UD se aferra al bendito tras el Pearl Harbor de Anduva. Un wasap al Maradona de La Feria para conquistar la segunda victoria del campeonato en un duelo inédito en Siete Palmas. Con el ‘21’ en el boceto titular, junto al centrocampista congoleño Omenuke Mfulu, que también debuta en este curso, Las Palmas busca la redención. Quemar los pecados del infierno burgalés.

Raúl Navas,que ya jugó con molestias ante el Mirandés, es el primer sacrificado en la muralla de plátano. Eric Curbelo ocupa su plaza. En el costado zurdo, Benito Ramírez,que fue zarandeado por Haissem Hassan el pasado domingo en 45 minutos infernales, viaja hacia la suplencia. Es el turno de Sergi Cardona, que dejó constancia de su poderío físico ante el Girona en Montilivi. Dos modificaciones, una forzada, para contener las embestidas de Sergio Castel.

En la zona de creación, por fin, el corsario Nuke se viste de Armani en la gran fiesta de Jonathan Viera. Show poético con el músculo del que fuese cerebro del Elche. La consistencia para los poetas. Suelo firme ante el caudal de fantasiosos. Pepe Mel ya ensayó con el exjugador del Lille, Stade de Reims y Red Star en los días previos a la infausta toma de Anduva. En sintonía con el nuevo pulmón amarillo, dos renacentistas como Sergio Ruiz y ‘JV-21’. Liberados y sin cadenas para conectar con el máximo de potencia con el tridente del Roque Nublo. El pichichi Pejiño -tres dianas y al frente de la tabla de Segunda junto Obeng-, Jesé Rodríguez y Adalberto Peñaranda.

A la hora de comparar con la puesta en escena de Miranda de Ebro, activos como Enzo Loiodice -que fue retirado a los 22 minutos- o Maikel Mesa quedan señalados. Directos a la suplencia. La aparición de Kirian Rodríguez, el mejor junto a Jesé, no le da para salir de inicio. También aguardan una oportunidad, los internacionales con el combinado juvenil de Santi Denia, Alberto Moleiro y el bigoleador con la Rojita, Ale García.

La UD camaleónica, acabó con defensa de cinco ante el Valladolid, un sistema que empleó en los primeros 75 minutos en Montilivi, recurre al verso de Viera y al músculo de Nuke. La mejor manera de apostar por el fondo de armario. El proyecto amarillo, que ya puede disponer de Álex Suárez, es una galería de arte y potencia física. No caben excusas ante un debutante repleto de contrataciones invisibles. Álex Domínguez, cedido por Las Palmas, es suplente, mientras que Cristian Herrera jugó unos minutos en la última jornada ante la SD Amorebieta.

El ‘21’ alza el telón de su cuarto periplo de amarillo. En la primera vuelta de la 2019-20 -logró diez dianas en trece encuentros-, contó con la colaboración de Pedri, Narváez, Sergio Araujo, Kirian Rodríguez o Benito Ramírez. La UD precisa del balón -apenas cuenta con un 48% de posesión tras los primeros 360 minutos de Liga- para bailar a un rival invicto, que destila rigor con la batuta de Juan Carlos Carcedo. Poblar la medular y taponar las salidas de los fantásticos: Romario y Ruiz. 630 días después, el ‘21’ frota su lámpara mágica. Goya, Da Vinci, Van Gogh y un irreverente.Vuelve Viera, sonríe el balón. Que suene la música.

Aforo máximo de 19.200 espectadores





La UD estrena esta tarde en el Gran Canaria la normativa sanitaria que permite el acceso del público hasta un tope del 60% del aforo. De esta manera, el recinto de Siete Palmas, con capacidad para 32.000 almas, dispondrá de una capacidad para esta quinta jornada liguera de 19.200 incondicionales. En la primera cita de la competición doméstica, ante el Real Valladolid de Roque Mesa, la afluencia se cifró en unos 7.100. Ante la SD Huesca del mexicano Ambriz, se elevó hasta los 9.840. El regreso de Viera ha generado una expectación considerable. El tropiezo ante el Mirandés, única derrota en el campeonato, no resta interés a un icono de talento para el Gran Canaria. El precio de las localidades para los no abonados oscilan entre los 12 euros (Curva) hasta los 25 de Tribuna en la categoría de adultos. Para niños -hasta los 17 años-, las localidades para el pulso disponen de un precio de cinco euros en la Curva, así como de siete para la Sur y nueve (para la Tribuna). | P. C.