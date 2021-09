El Ibiza sonríe sin los fichajes

La UD Ibiza, uno de los tres únicos clubes invictos de LaLiga SmartBank, junto al líder Sporting de Gijón y CD Tenerife, la etiqueta de fichaje parece un lastre en la caseta en su primera aventura en el universo de plata. De las catorce adquisiciones en el pasado mercado veraniego, solo siete se han estrenado tras las primeras cuatro jornadas (360 minutos). El exjugador amarillo Alejandro Gálvez -lesionado-, Pape Diop, el meta cedido por la UD Álex Domínguez, Corral, Juan Ibiza, Gonzalo Escobar y César Valero contabilizan cero minutos oficiales con el club ibicenco de Juan Carlos Carcedo.

Cuatro caras nuevas, como son el delantero grancanario Cristian Herrera (1’), Nono (13’), ex del CD Tenerife, Guerrero (16’) y Appin (96’) suman 126 minutos. Solo el jugador polaco Mateusz Piotr Bogusz, que la pasada campaña militó en el Logroñés, es el rostro que dinamita la tónica: 259 minutos.

El técnico Carcedo, que hizo sus pinitos en la 2005-06 junto a Juanito Rodríguez para abrir la puerta de Segunda con la UD, se aferra a su núcleo duro. El bloque que le catapultó de la categoría de bronce -ahora 1ª RFEF- al fútbol profesional. El pasado 23 de mayo, ante el UCAM Murcia, el bloque balear firmaba su mayor gesta en apenas seis años de vida. Lo hizo con Germán Parreño bajo palos, el arquero de estas cuatro jornadas. Así como con Fran Grima, Goldar, Javi Lara, Sergio Castel, Davo o Ekain Zenitagoia -autor del tanto del ascenso desde el punto de penalti-. El armazón de un proyecto con urticaria a los galácticos. El Ibiza es de bronce,pero con un rendimiento reseñable: una victoria en el Municipal de Butarque y tres empates ante el Real Zaragoza (0-0), Málaga (2-2) y ante la SD Amorebieta (1-1). El caso de Álex Domínguez es sintomático. Citado por la selección nacional sub 21, y de una enorme proyección, para Carcedo solo existe la figura de Germán Parreño -de 28 años y con solo catorce partidos entre Primera y Segunda-. «Deben ganárselo, no hay titulares ni suplentes. Y poco importa ya lo acontecido en el pasado curso. Compiten los mejores, me limito a encontrarlos», determinó Carcedo en la previa.

Del Anexo a Siete Palmas

La UD Ibiza-Eivissa fue rescatada del abismo por el empresario y exmandatario del Valencia CF Amadeo Salvo por 60.000 euros. De la Regional Preferente al fútbol profesional en seis años. Técnicos como Pablo Alfaro o Palop elevaron el lustre hasta que llegó el que fuese segundo de Emery en el Valencia, Spartak de Moscú, Sevilla, PSG y Arsenal. Power Electronics es el brazo empresarial de Salvo, que disfruta de su salto al paraíso con un bloque atractivo.

El Ibiza se citó con Las Palmas en 2019 en la categoría de bronce y ahora pisa por primera ocasión el recinto de Siete Palmas. Con fichajes que deben esperar su momento, retan hoy a Las Palmas.