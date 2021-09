Un bloque y unos olvidados

Se trata de tres futbolistas con ficha profesional que ya estaban la temporada pasada, como son Ale Díez, Álex Suárez y Rafa Mujica; dos con ficha del filial pero en la dinámica del primer equipo un año más, como son Saúl Coco y Clau Mendes; y un fichaje del presente verano, Unai Veiga. Precisamente por eso, por haber sido buscado por la UD como refuerzo para este curso, representa el caso más enigmático.

Fue el primero de los ocho fichajes que realizó la entidad amarilla en el mercado estival. De hecho, el club tenía cerrado el acuerdo con el jugador por tres temporadas desde hacía meses, lo que daba a entender que tenía mucha seguridad en que el mediocentro podía ser útil. Quizá lo sea en el futuro, pero de momento no ha participado y en la mayoría de los partidos Pepe Mel lo dejó fuera de la convocatoria.

Ya desde la pretemporada el técnico no lo vio claro. Tras el primer amistoso en Marbella frente al Espanyol, comentó que había incluido al vasco como central y no como mediocentro, su posición original, porque necesitaba coger un tono físico óptimo que por su constitución –alto y fuerte– no había alcanzado, al contrario que sus compañeros y en la retaguardia podía realizar un desgaste mayor, aunque al día siguiente le puso como titular en su puesta en la cita frente al Sevilla. En cualquier caso, más allá de cuestiones fisonómicas, ha preferido a otros antes que a él, incluido Nuke Mfulu, que llegó un mes después y debutó el sábado pasado.

El siguiente caso que más llama la atención es el de Ale Díez, al que el técnico utilizó como lateral comodín en muchos partidos de la campaña anterior y, sin embargo, en la actual le tiene en el ostracismo. Lo evidenció en Miranda de Ebro, cuando decidió poner a Curbelo como defensor por la derecha en vez de al extremeño, que no ha tenido ningún percance en forma de lesión que le haya lastrado en el tramo inicial.

Ale Díez, Suárez, Mujica, Coco y Clau, también inéditos; Clemente, Mfulu y Fabio, testimoniales

Quien sí lo sufrió fue Álex Suárez, que por culpa de unas molestias en la rodilla no pudo entrar en la citación para los choques de Anduva y del Ibiza. Sin embargo, en las tres jornadas anteriores, frente al Valladolid, el Girona y el Huesca, no había rascado bola. Mel había dejado claro que partía como cuarto central por detrás de Ferigra, Raúl Navas y Curbelo. Quizá frente al Burgos CF, el próximo lunes (20.00 horas), tenga su primera oportunidad ante la ausencia del sevillano.

Como también podría tenerla Saúl Coco, otro central que aún no ha debutado. En su caso, tiene ficha con el filial, pero tampoco ha participado en ninguno de los dos choques que ha jugado Las Palmas Atlético. Pepe Mel y la dirección deportiva han convenido que el internacional por Guinea Ecuatorial esté en la dinámica del primer equipo con el objetivo de que poco a poco sume protagonismo, sin embargo, una lesión durante la pretemporada le frenó en seco y aunque lleva semanas restablecido y en forma, tiene a otros por delante.

Un caso similar al suyo es el de Clau Mendes, que no ha jugado ni con el filial ni con el primer equipo. En su caso, ninguna lesión le lastró durante el periodo de preparación, pero la competencia en el ataque, en el que figuran nombres como Jesé, Pejiño, Peñaranda, Pinchi, Sadiku, Ale García o Rafa Mujica, hace que sus posibilidades de participar disminuyan de manera drástica.

Infortunio

La situación de este último es distinta porque en su caso dispone de una ficha profesional, pero el madrileño lo ha tenido como última opción para la delantera, si bien ha habido diferentes factores que han perjudicado al grancanario tanto en el periodo de preparación como en el campeonato.

El lastre principal fue su contagio por coronavirus en Marbella, que le tuvo más de 10 días encerrado en el hotel de concentración hasta que por fin pudo volver a Gran Canaria. Cuando lo hizo, había perdido ya mucha distancia con respecto a sus compañeros. De hecho, Mel no le incluyó en ninguna de las convocatorias porque consideraba que todavía no estaba en el punto físico óptimo para competir.

Pepe Mel, que sin la pandemia habría preferido un plantel más corto, garantiza tiempo para todos

Cuando parecía que lo estaba, una lumbalgia la semana pasada le tuvo fuera durante unos días. El canterano Ale García, que pasó el covid después, y que marcó dos goles en sendos partidos con España sub 19 recientemente, le ha adelantado.

Además de los seis que no se han estrenado –el sexto es Valles, suplente de Raúl Fernández–, hay varios jugadores con una participación testimonial en las primeras cinco jornadas, como son Óscar Clemente –44 minutos–, Fabio González –90 minutos– o Nuke Mfulu –90 minutos–, aunque este último tiene todas las papeletas para repetir como titular en El Plantío una vez Mel consideró que había alcanzado el nivel físico adecuado tras llegar una semana y media antes del inicio del curso.

La UD tiene, por tanto, un bloque y unos olvidados, si bien Mel, que habría preferido un plantel más corto si la pandemia no existiera, dijo que todos tendrían minutos. Algunos habrán de esperar.