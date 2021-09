Ruiz, duda por la hinchazón del pie; Navas, descartado

Mañana será el día clave para saber si el cántabro tiene posibilidades de llegar al choque, porque hoy no está previsto que entrene junto al resto de sus compañeros. Una patada de un jugador del cuadro ibicenco en la segunda parte le provocó una fuerte hinchazón en el pie derecho y hasta ayer todavía era bastante grande, tanto como para que no se ejercitara en la primera sesión de la semana y se determinara que tampoco lo hiciera en la segunda.

Los nuevos casos se suman al de Suárez en la rodilla como únicos percances en forma de lesiones

En cualquier caso, los galenos y recuperadores de la UD son optimistas en cuanto a la recuperación de uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla. Confían en que mañana la inflamación haya bajado y pueda al menos realizar una parte del entrenamiento con el grupo. Pepe Mel le esperará aunque se pierda unas cuentas sesiones, pues es fundamental en sus esquemas.

El elegido

Tanto es así que el propio técnico fue el que le eligió como uno de los capitanes esta temporada. Le considera imprescindible, por lo que si Sergio Ruiz dice que se encuentra en condiciones de jugar, lo hará. Cabe destacar que hasta sus sustitución obligada en el minuto 56 del choque ante el Ibiza había jugados los 90 minutos de los cuatro anteriores.

Si bien el de Astillero es duda, Raúl Navas vuelve a ser baja. El sevillano completará una semana más al margen del grupo con el objetivo de dejar atrás los problemas en el isquio que casi le impiden jugar en Anduva y que le frenaron la semana pasada. Aunque las pruebas a las que ha sido sometido el futbolista no revelan una rotura ni lesión de gravedad, el central no termina de tener buenas sensaciones y prefiere apurar por precaución.Cabe recordar que Pepe Mel comentó tras el partido en Miranda de Ebro que Navas había tenido problemas durante la semana, pero que finalmente decidió incluirle como titular por su mejoría en los días previos a la cita, y que en cualquier caso había sido un error porque no estaba al 100%. Justo después, el sevillano se apartó y habrá sumado al menos dos jornadas sin participar.

Por otro lado, Kirian Rodríguez, el único suplente del sábado que ayer no saltó al césped del campo David García de Barranco Seco, se sumará esta mañana al trabajo grupal junto al resto de titulares tras comprobar que sus molestias no revisten gravedad.

El descarte de Navas por segundo partido consecutivo y la duda de Sergio Ruiz son los primeros contratiempos que suceden en la enfermería amarilla desde el comienzo del curso, además del que tuvo Álex Suárez en la rodilla y que le privó de estar en dos partidos. La situación contrasta con la de años anteriores en los que las lesiones, muchas de larga duración, fueron un lastre casi todo el tiempo. Llegarán más, pero, de momento, respetan a la UD.