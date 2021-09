Ángel López: un adiós para volar de la UD hacia la 2ª RFEF o la Tercera

El propio exlateral internacional publicó una nota de despedida en su cuenta de red social. Ángel López será suplido por José Óscar Turu Flores, que contaba con el rol de asistente técnico, al igual que Jerónimo Figueroa Momo en el organigrama del primer equipo.

Se trata del tercer segundo del novelista tras los casos de Roberto Ríos y el citado Ángel López. En las últimas semanas, se había deslizado que la relación entre Mel y Ángel López se había deteriorado. Desde la entidad isleña, solo tienen buenas palabras para la predisposición y profesionalidad del exjugador de la UD, Celta de Vigo, Villarreal y Betis. "Un vestuario es un ecosistema complejo, pero solo tenemos palabras generosas con la entrega de Ángel".

La carta de despedida de Ángel López Ruano:

'Hoy se cierra una etapa para mí. Ante todo me gustaría agradecer la confianza que ha depositado en mí la UD. De este tiempo me llevo grandes aprendizajes, que seguro me servirán en el futuro. Mi deseo sigue siendo el mismo que en mi primer día, ver a nuestro equipo en lo más alto del fútbol español lo antes posible. A la afición solo puedo darles las gracias. En mi etapa de jugador me animaron y me apoyaron desde el primer momento y en esta nueva aventura siempre estuvieron ahí. No es momento de pensar en el futuro. Solo espero y deseo que nuestros caminos se vuelvan a unir en algún momento. Tengo la fuerza y la confianza para continuar ejerciendo esta profesión que tanto me gusta. Para terminar tengo que dar las gracias a los que siempre están a mi lado… mi familia, mis amigos, en definitiva, mi gente. Suerte para lo que resta de temporada y ¡ARRIBA D’ELLOS! ¡Muchas gracias a todos!'.