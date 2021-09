Mel se aferra a la nota del club y Ángel inicia su carrera en solitario

En relación a Ángel López Ruano deja el nido de la UD con un propósito. «Quiero entrenar», recalcó. Volar en solitario hacia la Segunda RFEF o Tercera RFEF.

El ya extécnico asistente de José Mel Pérez maneja diferentes escenarios profesionales tras dejar el club grancanario. Llegó en julio de 2020 y duró apenas 420 días en el cargo. El propio exlateral internacional publicó una nota de despedida en su cuenta de red social. ‘Hoy se cierra una etapa. Ante todo me gustaría agradecer la confianza que ha depositado en mí la UD. De este tiempo me llevo grandes aprendizajes, que seguro me sirven en el futuro. Mi deseo sigue siendo el mismo que en mi primer día, ver a nuestro equipo en lo más alto del fútbol español lo antes posible. A la afición solo puedo darles las gracias. En mi etapa de jugador me animaron y me apoyaron desde el primer momento y en esta nueva aventura. Solo espero y deseo que nuestros caminos se vuelvan a unir en algún momento. Tengo la fuerza y la confianza para continuar ejerciendo esta profesión’, apostilla.